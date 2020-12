Οικονομία

“Παράθυρο” για νέες ρυθμίσεις των χρεών της... καραντίνας

Από το μοντέλο που θα εφαρμοστεί για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων, θα «κλειδώσουν» και οι αποφάσεις για τα κορονο-χρέη.

Του Νίκου Ρογκάκου

Προς νέες ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των χρεών της καραντίνας προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με δεδομένο ότι οι πολίτες είναι αδύνατον να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Όλα όμως θα κριθούν στο δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, καθώς πέρα από το μοντέλο που θα εφαρμοστεί για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων, θα «κλειδώσουν» και οι αποφάσεις για τα κορονο-χρέη.

«Την ταχύτητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς το Κράτος θα πρέπει να την αξιολογήσουμε όταν με το καλό ξαναπάρει μπροστά πραγματικά η οικονομία και δούμε ουσιαστικά τη δυναμική της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον Alpha, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση, αν όχι την πεποίθηση, ότι η ήδη νομοθετημένη ρύθμιση των 24 δόσεων για τα «παγωμένα» χρέη της πανδημίας, θα δεχθεί γενναίο λίφτινγκ.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι αναστολές φόρων και εισφορών ως το τέλος του έτους θα φτάσουν στα περίπου 2 δισ ευρώ. Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθούν οι απλήρωτες τρέχουσες υποχρεώσεις των καλοκαιρινών μηνών, καθώς και οι φόροι- εισφορές, που έπρεπε να καταβληθούν από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν ανασταλεί όπως συνέβη στην πρώτη καραντίνα.

Αν λάβει, δε, κανείς υπόψιν ότι ακόμα και στο βασικό σενάριο του υπουργείου Οικονομικών, δεν προβλέπεται η σταδιακή επιστροφή σε μια κανονικότητα πριν από τον Απρίλιο- εξ ου και τα 7,5 δισ για μέτρα στήριξης στον Προϋπολογισμό του 2021- θα ήταν οξύμωρο το ίδιο το οικονομικό επιτελείο να ζητήσει ταυτόχρονη πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων και των “παγωμένων” φόρων από το Μάιο και μετά.

Επί του παρόντος, το υπουργείο Οικονομικών κρατά χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, σημειώνοντας ότι η εξόφληση σε ορίζοντα δύο ετών (24 δόσεις) είναι ρεαλιστική προσδοκία, εφόσον θα έχει ανοίξει ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας. Ταυτόχρονα, όμως, συγκεντρώνει στοιχεία και αιτήματα από “ευαίσθητους” κλάδους, που δείχνουν ότι χιλιάδες επιχειρήσεις θα παραμένουν “διασωληνωμένες” για πολλούς μήνες ακόμα, προκειμένου να ξεπεράσουν το σοκ της πανδημίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις- κλάδους, θα πρέπει να αναμένεται παρέμβαση, με αυστηρά κριτήρια τζίρου (πτώση), έτσι ώστε να μην υπάρχουν... γκρίνιες κι από τους Θεσμούς.

Την ίδια ώρα, οι ανακοινώσεις για τη χρονική επέκταση των μέτρων στήριξης και στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, δείχνουν ότι το μοντέλο των αναστολών έχει αλλάξει. Το Νοέμβριο ανακοινώθηκε ότι οι δόσεις ρυθμίσεων φόρων- εισφορών δεν “παγώνουν” ως τον Απρίλιο, όπως ίσχυε με τις αναστολές προηγούμενων μηνών, αλλά μεταφέρονται στην “ουρά” αυτών των ρυθμίσεων. Το μοντέλο αυτό παγιώθηκε με τις δόσεις ρυθμίσεων πληρωτέων το Δεκέμβριο, καθώς και αυτές μεταφέρονται στην “ουρά” των ρυθμίσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ένα black out τον Απρίλιο.