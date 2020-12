Πολιτική

Αυξημένες αφίξεις Σομαλών μεταναστών στη Λέσβο καταγγέλλει ο Μηταράκης

Έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία αλλά και συγκεκριμένες ΜΚΟ για διευκόλυνση αυτών των μετακινήσεων.

Για αυξημένες αφίξεις Σομαλών αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά τις τελευταίες εβδομάδες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στους ανταποκριτές ξένου Τύπου, θέτοντας στο στόχαστρο την Τουρκία αλλά και συγκεκριμένες ΜΚΟ για διευκόλυνση αυτών των μετακινήσεων.

Όπως περιέγραψε, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκαν στη Λέσβο «αφίξεις μεταναστών από Σομαλία, μία χώρα η οποία δεν συνορεύει με την Ελλάδα». Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε, από τις 214 αφίξεις στη Λέσβο από την 1η Νοεμβρίου και έπειτα οι 142 είναι από τη Σομαλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες «και διασταυρωμένες πληροφορίες», όπως είπε ο υπουργός, «ΜΚΟ πληρώνουν τα έξοδα μεταφοράς και έκδοσης βίζας από την πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, στην Τουρκία, με πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη. Μετά μεταφέρονται στα τουρκικά παράλια, όπου λαθροδιακινητές, πάλι με στήριξη ΜΚΟ, τους βοηθάνε να μπουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Έκανε δε λόγο για περίπου 2.000-2.500 Αφρικανούς μετανάστες, κυρίως Κονγκολέζους και Σομαλούς, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι στις τουρκικές δυτικές ακτές.

Επίσης, ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στοιχεία καταδεικνύουν πως «Σομαλοί πολίτες έλαβαν βίζα υγείας ή φοιτητική στην Τουρκία και ενθαρρύνθηκαν με άμεσες ή έμμεσες μεθόδους να πάνε στην Τουρκία για να σπουδάσουν». Σε αντίθεση με άλλες εθνικότητες, πρόσθεσε, «μπορούν να εισέλθουν στην Τουρκία χωρίς περιορισμούς ή σχολιαστικούς συνοριακούς ελέγχους». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τουρκικό «γραφείο διασύνδεσης» στη Μογκαντίσου «διευκολύνει την ολοκλήρωση ολόκληρης της διαδικασίας» με τιμή 1.300-1.500 ευρώ ανά άτομο.

Άλλες μαρτυρίες, πρόσθεσε, αναφέρουν ότι ΜΚΟ «ασχολούνται άμεσα με τη μετεγκατάσταση νεαρών Σομαλών, οι οποίοι έχουν καταθέσει ότι μια ΜΚΟ τους βοήθησε να πετάξουν στην Τουρκία με κόστος μόλις 100 ευρώ», όταν το πραγματικό κόστος του εισιτηρίου είναι περίπου 1.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ο υπουργός, όταν οι Σομαλοί φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη «μεταφέρονται με φορτηγά σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης όπου μένουν μέχρι να γίνει η μεταφορά τους στις δυτικές τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 15-20 Σομαλοί τοποθετούνται μαζί σε μικρά σπίτια και στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με τουρκικά ή συριακά δίκτυα λαθρεμπόρων και πληρώνουν ένα νέο ποσό 500-800 ευρώ για να μεταφερθούν στις τουρκικές ακτές και μετά στον προορισμό τους στην Ελλάδα».

Κατά τον κ. Μηταράκη, η Λέσβος αποτελεί μια επιθυμητή τοποθεσία «εξαιτίας της ύπαρξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που μπορούν να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της άφιξής τους και αυτό αποτελεί παράγοντα έλξης». Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια της διέλευσης, τούς δίνεται η οδηγία να τραβήξουν φωτογραφίες και να τις στείλουν σε ορισμένες ΜΚΟ και «αυτές οι ΜΚΟ στη συνέχεια θα ενημερώσουν διεθνείς οργανισμούς για την άφιξη».

Ο κ. Μηταράκης κατέληξε λέγοντας ότι «στέλνουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ότι αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμβεί. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους δοθεί άσυλο εκεί, εάν χρειάζεται». Εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι «η Τουρκία φαίνεται να διευκολύνει την άφιξη αυτών των μεταναστών παρέχοντάς τους πρόθυμα βίζα για ταξίδια» και σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι τα δίκτυα λαθρεμπόρων έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά εξαιτίας της αποτελεσματικής προστασίας των κοινών μας συνόρων».

Επανέλαβε τέλος ότι το υπουργείο ολοκληρώνει τις αναγκαίες αλλαγές στη διαδικασία ασύλου, προκειμένου να χαρακτηρίζεται απαράδεκτο το αίτημα όσων «έρχονται από ασφαλές περιβάλλον».