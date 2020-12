Αθλητικά

ΠΑΕ Άρης: η φανέλα του Μπουρλά (εικόνες)

Το ξεχωριστό “ευχαριστώ” των Θεσσαλονικιών στον συμπατριώτη τους για την προσφορά του στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Με επιστολή της στον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, η ΠΑΕ Άρης τον ευχαρίστησε για τον καταλυτικό ρόλο του στην καταπολέμηση του COVID-19 και παράλληλα τον προσκάλεσε στη Θεσσαλονίκη και στο «Κλ. Βικελίδης» για να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης ομάδας του.

Ο εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος, επικεφαλής της Pfizer, είναι φίλαθλος της ομάδας, γι’ αυτό οι «κίτρινοι» έστειλαν δύο φανέλες, μία για τον ίδιο και ακόμη μία για τον 10χρονο γιο του.

«Ένα μικρό ευχαριστώ στον Άλμπερτ Μπουρλά για τον αγώνα του κατά του κορωνοϊού… Η φανέλα του ΑΡΗ, της αγαπημένης του ομάδας, με το όνομά του φθάνει σύντομα στα χέρια του», έγραψε η ΠΑΕ Άρης στον λογαριασμό της στα social media.