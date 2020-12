ESPN - NBA: ο Αντετοκούνμπο στο βάθρο των κορυφαίων

Σε ποια θέση κατέταξε το δίκτυο των Greek Freak. Ποιοι είναι ψηλότερα, ποιοι παίκτες συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Μια λίστα με τους 100 κορυφαίους παίκτες του NBA κατήρτισε το ESPN, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο MVP του ΝΒΑ βρίσκεται στην τρίτη θέση, ίσως διότι έχασε το πρωτάθλημα, ενώ πρώτος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και δεύτερος ο Άντονι Ντέιβις, με τους Λέικερς έτσι να κατέχουν τις πρώτες δύο θέσεις της κατάταξης.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Καουάι Λέοναρντ.

Στις θέσεις για την καλύτερη δεκάδα, τους ακολουθούν οι Κέβιν Ντουράντ, Ντάμιαν Λίλαρντ, Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν και Νίκολα Γιόκιτς.

