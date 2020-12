Life

Ο Γιάννης Πάριος... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια κατάθεση ψυχής, ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για άγνωστες στιγμές της ζωής του, τον έρωτα, τα πρώτα βήματα στην μουσική και τα τραγούδια που θα ήθελε να ερμηνεύσει.

Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιάννη Πάριο.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης θυμάται τα πρώτα του βήματα στο ερωτικό τραγούδι. Μιλά για τα πρόσωπα που τον στήριξαν, τους γονείς του και την αγαπημένη του Πάρο.

Ποιος είναι ο άνθρωπος που τον «βάφτισε» Πάριο; Τι λέει για τα Νησιώτικα και τις μεγάλες συναυλίες που άφησαν εποχή; Ποιον ρόλο έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή του και τι θέλει για τους τέσσερις γιους του;

Επίσης, αποκαλύπτει ποιος είναι ο επόμενος του δίσκος και ποια τραγούδια θέλει να ερμηνεύσει.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw