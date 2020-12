Αθλητικά

Europa League - ΑΕΚ: Δεν δυσκόλεψε τη Λέστερ

Την 5η ήττα της στον όμιλο γνώρισε η “Ένωση”, που δεν προέβαλε σθεναρή αντίσταση στις “αλεπούδες”.

Με την 5η ήττα της σε έξι ματς ολοκλήρωσε την παρουσία της η ΑΕΚ στον 7ο όμιλο του Europa League. Η Λέστερ επικράτησε 2-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση, με το σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο από τα γκολ των Ουντέρ (12΄), Μπαρνς (14΄).

Όπως και την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Μπράγκα, έτσι και απόψε η ΑΕΚ κατάφερε να βγει εκτός παιχνιδιού πριν καλά-καλά ξεκινήσει το ματς. Με τους Πορτογάλους έχανε 2-0 στο 10΄, με τη Λέστερ στο 15΄! Στο 12΄ ο Σβάρνας κλώτσησε… αέρα και ο Ουντέρ με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 14΄ ο Μπαρνς σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στον Νεντελτσεάρου και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιντώτα.

Με αντίπαλο μια “πειραματική” ομάδα της Λέστερ, χωρίς τα μεγάλα αστέρια της (εκτός ενδεκάδας οι Σμάιχελ, Βάρντι, Μάντισον, Μεντί, Ολμπράιτον, Φουκς), η “Ένωση” δεν είχε την παραμικρή έμπνευση. Έκανε μόνο μία τελική προσπάθεια και άλλαξε μόλις 96 πάσες (περίπου δύο το λεπτό δηλαδή), πέρασε ελάχιστες φορές το κέντρο και πάλι καλά που υπήρχε ο Τσιντώτας να βγάλει δύο δύσκολες αποκρούσεις πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μισό του παιχνιδιού έμοιαζε με προπόνηση για τις “αλεπούδες”. Η διαφαινόμενη νίκη τους εξασφάλιζε την πρωτιά του ομίλου και δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρουν ή να κουραστούν ενόψει των διαδοχικών αναμετρήσεων της Premier League το Σάββατο (με Μπράιτον) και τη Δευτέρα (με Έβερτον). Ο Καρέρα άλλαξε σχηματισμό από 3-5-2 σε 4-2-3-1 με τον Σάκχοφ να αντικαθιστά τον Σβάρνα και η ΑΕΚ έτρεξε, πίεσε, προσπάθησε να φύγει από το Λέστερ με ψηλά το κεφάλι. Όμως ήταν αργά. Το γεγονός ότι ολοκλήρωσε με μία τελική προσπάθεια το β΄ ημίχρονο, αποτελεί ενδεικτική απόληξη μιας τραγικής ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λέστερ (Μπρένταν Ρότζερς): Ουάρντ, Τζάστιν, Φοφανά (82΄ Μόργκαν), Έβανς, Τόμας, Πράετ, Εντιντί (63΄ Μεντί), Τίλεμανς (82΄ Τσόντουρι), Ουντέρ, Μπαρνς, Ιεανάτσο (67΄ Πέρεθ).

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Χνιντ, Σβάρνας (56΄ Σάκχοφ), Νεντελτσεάρου, Μιτάι, Κρίστιτσιτς, Σιμόες (81΄ Γαλανόπουλος), Μάνταλος (66΄ Αλμπάνης), Βασιλαντωνόπουλος, Γκαρσία (55΄ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ (66΄ Ολιβέιρα).