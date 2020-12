Κόσμος

Time: Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις οι προσωπικότητες της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δίδυμο Μπάιντεν - Χάρις επελέγη ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ανακηρύχθηκαν «προσωπικότητες της χρονιάς» από το περιοδικό Time.

Το δίδυμο του Μπάιντεν, Δημοκρατικού βετεράνου της πολιτικής, 78 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί και θα γίνει την 20ή Ιανουαρίου ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και της Χάρις, της πρώτης γυναίκας που θα γίνει αντιπρόεδρος στα 56 της χρόνια, επελέγη ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες. Οι υπόλοιπες τρεις, εξήγησε η σύνταξη του Τάιμ, ήταν αυτή του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτή του κινήματος εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και των ανισοτήτων που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη, κι αυτή του Δρ. Άνθονι Φάουτσι μαζί με στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκτίθενται περισσότερο στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Το 2019, το Τάιμ επέλεξε τη σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία στα 16 της έγινε η νεότερη προσωπικότητα που έλαβε ποτέ τη συγκεκριμένη διάκριση του περιοδικού, που ανακηρύσσει την «προσωπικότητα της χρονιάς» ανελλιπώς από το 1927. Το εξώφυλλο του περιοδικού καταλαμβάνει ολόκληρο φωτογραφία των Μπάιντεν και Χάρις πλάι-πλάι, με τον τίτλο να αναφέρει πως «Αλλάζουν την ιστορία της Αμερικής» («Changing America’s Story»).

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα είναι ένας από τους ελάχιστους υποψήφιους στην αμερικανική ιστορία που κατάφερε να κερδίσει πρόεδρο που διεκδικούσε δεύτερη θητεία, υπογράμμισε το Τάιμ. Είναι μόλις η δέκατη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αμφισβητεί τη νίκη του αντιπάλου του. Ο Μπάιντεν κέρδισε με διαφορά σχεδόν 7 εκατομμυρίων ψήφων. Ο Τζο Μπάιντεν «ήταν ίσως ο μοναδικός δημοκρατικός υποψήφιος που μπορούσε να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο έδαφος μεταξύ των λευκών, κοινωνικά συντηρητικών ψηφοφόρων που κυριαρχούν στις πολιτείες-κλειδιά της ‘ζώνης της σκουριάς’», κατά το περιοδικό. «Μαζί, [οι Μπάιντεν και Χάρις] πρόσφεραν αποκατάσταση και ανανέωση ταυτόχρονα» και «η Αμερική αγόρασε αυτό που πούλαγαν», πρόσθεσε στο κείμενό του.

Για πρώτη φορά, το Τάιμ, το οποίο δεν διαθέτει πια την αύρα που είχε τον 20ό αιώνα, παρουσίασε σε ειδική εκπομπή που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC την επιλογή του, με το αφιέρωμα να συμπεριλαμβάνει ερμηνείες από τον θρυλικό αμερικανό τραγουδοποιό και ερμηνευτή Μπρους Σπρίνγκστιν και το συγκρότημα BTS της K-Pop.