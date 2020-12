Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο” σε Καλλίπολη και Θησείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανακαλύπτει τόπους και στέκια με ιδιαίτερο “χαρακτήρα”, αλλά και τους ανθρώπους… “πίσω από αυτά”.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει ορεξάτος στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο». Ο αγαπημένος chef παίρνει τους δρόμους και η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00: ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος θα βρεθεί στα στενά της Καλλίπολης και του Χατζηκυριάκειου, και θα επισκεφτεί για πρώτη φορά κάποια κλασικά στέκια των Πειραιωτών.

Στην πρώτη στάση ο Δημήτρης λίγο έλειψε να ξεχάσει και το όνομά του, δοκιμάζοντας το θρυλικό γαλακτομπούρεκο του «Μαστρονικόλα», με πολλή κρέμα, λεπτό φύλλο, όπως ακριβώς το προτιμά.

Στη συνέχεια πηγαίνει στη «Μαργαρώ». Οι ελάχιστοι που δεν τη γνωρίζουν επιβάλλεται να την επισκεφτούν για το τηγάνι και την πλούσια ιστορία της.

Τέλος, οι μυρωδιές τον οδηγούν σε έναν πανέμορφο και ευωδιαστό φούρνο της γειτονιάς, εκεί όπου θα ξεφουρνίσει παραδοσιακά σαντορινιά μελετίνια.

Με πηγή έμπνευσης τους ανθρώπους που γνώρισε και τα στέκια που επισκέφτηκε, ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του και ετοιμάζει δύο συνταγές: στρούντελ γεμιστό με κρέμα γαλακτομπούρεκου και φρούτα του δάσους, καθώς και μπαρμπούνια σαβόρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00: ΘΗΣΕΙΟ

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος κάνει τη βόλτα του στο Θησείο.

Εκεί συνυπάρχουν αρμονικά κλασικά καφέ με θέα την Ακρόπολη μαζί με third-wave cafe και συνεργατικά καφενεία της γειτονιάς.

Η μέρα του ξεκινάει με μια ξεχωριστή εμπειρία καφέ στο «Underdog», ένα coffeshop όπου τον καφέ τον φτιάχνουν μόνο διεθνώς βραβευμένοι barrista.

Από τις ποικιλίες και τις μυρωδιές των κόκκων η εμπειρία συνεχίζεται στα πιο ξακουστά παϊδάκια της περιοχής. Με καλοψημένο κρέας και ιστορίες του «Κυρ Ηλία» από τα παλιά.

Ένα γλυκό γιαούρτι για να καθαρίσει η γεύση του και ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος βρίσκεται στην κουζίνα του, σηκώνει μανίκια και μαγειρεύει. Πρώτη συνταγή: croque monsieur με παναρισμένο χοιρινό και αμέσως μετά χοιρινό κοντοσούβλι με ραΐτα και ψητές πιπεριές.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato