Κοινωνία

Πως και πότε ανοίγουν τα ΚΤΕΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι όροι λειτουργίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του τεχνικού ελέγχου προς αποφυγή συνωστισμού κατά το στάδιο της επαναλειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η προθεσμία των 70 ημερολογιακών ημερών που είχε χορηγηθεί για όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που είχαν ισχύ έως τις 13 Δεκεμβρίου, εξακολουθεί να ισχύει.

Επίσης, οχήματα με Δελτίο χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, καθώς και οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, δύνανται να ελεγχθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία (παράταση των 70 ημερών).

Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία έχει επιτραπεί η ταξινόμηση τους χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ, μπορούν να περάσουν τα οχήματα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία που αναγράφεται επί της χορηγηθείσας αδείας.

Τα οχήματα των παραπάνω κατηγοριών για τα οποία είχε παραταθεί η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) υποχρεούνται να εφοδιαστούν με νέα ΚΕΚ, το αργότερο έως τη λήξη της παράτασης των 70 ημερών.

Μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ ή με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, για πρώτη φορά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τα οχήματα που δεν αφορούσε η χορηγηθείσα παράταση.

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία είχε δοθεί η παράταση των 70 ημερών στα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) να επωφεληθούν του δικαιώματος αυτού και να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στα ΚΤΕΟ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.