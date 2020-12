Κοινωνία

Πρωτοφανής απάτη: πώς αρτοποιοί έχασαν χιλιάδες ευρώ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο. Πώς δρουν οι απατεώνες.

Θύματα απάτης έπεσαν αρτοποιοί στα Τρίκαλα, την Πάρο, τη Μύκονο, την Εύβοια και τη Λάρισα.

Ομάδα απατεώνων τηλεφωνούν σε αρτοποιούς, χρησιμοποιώντας πραγματικό όνομα (είτε δημάρχου, είτε αντιδημάρχου, είτε γνωστής- πραγματικής εταιρίας, είτε οποιουδήποτε άλλου γνωστού ονόματος στην τοπική κοινωνία), με το πρόσχημα ότι θέλουν να κάνουν παραγγελία ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας για δωρεά , ακόμα και για τα σχολεία που θα ανοίξουν το νέο έτος. Στην συνέχεια, ζητούν τον λογαριασμό του αρτοποιού όπου του υπόσχονται πως θα κάνουν κατάθεση το συμφωνηθέν ποσό.

Ακολούθως, για να αποδείξουν την κατάθεσή τους, προσκομίζουν στον αρτοποιό πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης, από άλλη τράπεζα, με ποσό δεκαπλάσιο από το συμφωνηθέν (δηλ. αντί για 700 Ευρώ, 7.000 Ευρώ). Χρησιμοποιώντας το «δήθεν» λάθος τους, του ζητούν να επιστρέψει το ποσό, το οποίο αναγράφεται στο ψευδές παραστατικό κατάθεσης, σε λογαριασμό τους, εκλιπαρώντας τον να γίνει άμεσα για να μην «εκτεθούν» σε άλλους προμηθευτές και συνεργάτες τους.

“Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους αρτοποιούς! Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο τηλεφώνημα για παραγγελία ψωμιού και άλλων ειδών, καλέστε άμεσα στο άτομο του οποίου χρησιμοποίησαν το όνομα αφού βρείτε το σωστό τηλέφωνο επικοινωνίας (π.χ. στο Δήμαρχο αν αφορά παραγγελία για το Δήμο, ή αντιδήμαρχο) ούτως ώστε να αποσαφηνίσετε την παραγγελία. Σε αρνητική απάντηση που θα λάβετε, ευθύς αμέσως να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να ενημερώσετε το τοπικό σωματείο” αναφέρει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος, ο οποίος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο.