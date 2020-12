Οικονομία

Lockdown: πρεμιέρα για το click away - τα τρία βήματα για τις αγορές

Πώς θα γίνονται από σήμερα οι αγορές από καταστήματα λιανικής. Τα τρία βήματα που πρέπει να γνωρίζουν επιχειρηματίες και καταναλωτές.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα και έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου το σύστημα «click away» στα καταστήματα όλης της χώρας, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση λόγω και της υπερφόρτωσης των ταχυμεταφορών.

Θα επιτρέπεται δηλαδή η λιανική πώληση με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η παραγγελία θα γίνεται είτε μέσω e-shop, είτε τηλεφωνικά, και η πληρωμή θα γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με POS, έξω από το κατάστημα. Η παραγγελία θα παραλαμβάνεται από ένα άτομο σε συγκεκριμένο χρόνο και με ηλεκτρονική απόδειξη. Η σειρά αναμονής έξω από τα καταστήματα θα επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα και η απόσταση μεταξύ των πελατών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.

Σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε έλεγχο, στο εσωτερικό της με πελάτη θα επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο -από 2.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. - και θα επιβάλλεται ταυτόχρονα και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.

Η υπηρεσία click away θα επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στον δρόμο, άρα όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια, και θα πρέπει να έχουν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τα ελεγκτικά συνεργεία, αναλυτική λίστα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις της ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ότι παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα.

Η μέθοδος του «click away» είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών χωρίς να μεσολαβεί courier, αναφέρει στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό έγγραφό του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Το «click away» προβλέπει τα εξής τρία βήματα:

Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος. Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν. Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας - πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Δωρεάν τα μηνύματα για click away από καταστηματάρχες χωρίς e-shop

Δωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, εξηγώντας τη λειτουργία της παραγγελίας μέσω click away.

Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις παραγγελίες μέσω click away.

Γεωργιάδης: Εάν έχουμε εικόνες συνωστισμού θα σταματήσει αναγκαστικά

«Πρώτη μέρα λειτουργίας της υπηρεσίας «παράδοση εκτός (click away)» θα ήθελα να ευχηθώ καλές πωλήσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση αλλά και να τονίσω ότι δεν πρέπει να καταστρατηγηθούν οι κανόνες της. Εάν έχουμε εικόνες συνωστισμού θα σταματήσει αναγκαστικά δυστυχώς». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε άλλη ανάρτησή του σχολίαζοντας δηλώσεις του καθηγητή και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Μπαμπινιώτη, σχετικά με τη χρήση ξένων λέξεων που έχουν υιοθετηθεί αναφέρει: «Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Καθηγητής, εγω προσωπικά έχω υιοθετήσει τον όρο «παράδοση εκτός». Την Γλώσσα μας την αγαπάμε και την υπερασπιζόμαστε».

Στο ΦΕΚ η απόφαση με τα νέα μέτρα

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα νέα μέτρα (Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020) προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Προβλέπεται στην απόφαση ότι:

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο

Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 20:30. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας είναι έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

Τα καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Βιβλιοπωλεία

Για τα βιβλιοπωλεία, επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Κομμωτήρια

Η λειτουργικά των κομμωτηρίων αφορά: στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο, τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12, τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΤΕΟ

Για τις Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00 προβλέπεται ότι:

Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα άτομα.

Πως λειτουργεί το click away

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

Γίνεται καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες συνολικά.

Η παραλαβή γίνεται από ένα άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

Κατά την παραλαβή τηρείται ελάχιστη απόστασης δύο μέτρων μεταξύ πελατών, ο μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή είναι 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής δέκα λεπτά.

Για τη μετακίνηση παραλαβής με click away

Ειδικά, για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της προαγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή σχετικό αποδεικτικό μήνυμα (SMS) ή το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τι απαγορεύεται να πωλούν τα σούπερ μάρκετ

Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41, λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42, λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51, λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54, λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59, λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65, λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημί-παλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72. Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής.