Επίθεση με βιτριόλι - Κεχαγιόγλου στον ΑΝΤ1: κωμικοί οι ισχυρισμοί για επίθεση μέσα στο νοσοκομείο

“Τα όρια της διολίσθησης μεταξύ της προσπάθειας ανακάλυψης της αλήθειας και του λαϊκισμού είναι δυσδιάκριτα” τόνισε ο ποινικολόγος.

Κωμικά χαρακτήρισε τα σενάρια που θέλουν την 35χρονη, που επιτέθηκε με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας, να σχεδίαζε νέα επίθεση εντός του νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν το θύμα, ο συνήγορός της, Σάκης Κεχαγιόγλου.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο κ. Κεχαγιόγλου έκανε λόγο για επίθεση με φήμες σε βάρος της εντολέας του, η οποία βρίσκεται στις φυλακές της Θήβας.

"Είμαι πολύ προσεχτικός να σχολιάζω τα δημοσιεύματα αφού δεν έχει απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Θα έλεγα σκωπτικά: με ένα άρλεκιν ξεχνιέται…” τόνισε ο ποινικολόγος.

“Είναι κωμικό να θεωρείται κάθε επικοινωνία που έχει κάνει πριν και μετά η πελάτης μου να είναι επικοινωνία με συνεργούς” κατέληξε.