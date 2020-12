Πολιτική

Προϋπολογισμός 2021: τρίτη ημέρα αντιπαράθεσης στη Βουλή

Τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό αναπτυξιακό προϋπολογισμό, ενώ η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι είναι χωρίς κοινωνικό πρόσωπο.

Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2021, με τα κυβερνητικά στελέχη να τον χαρακτηρίζουν, ρεαλιστικό, αναπτυξιακό με κοινωνικό πρόσωπο και την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη κυβέρνηση ότι οδηγεί στη περαιτέρω φτωχοποίηση την ελληνική κοινωνία.

"Εγκρίνοντας τον Προϋπολογισμό του 2021, εγκρίνετε την πιο φιλόδοξη και διεξοδικά σχεδιασμένη προνοιακή πολιτική των τελευταίων πολλών ετών", δήλωσε χθες, απευθυνόμενη στην εθνική αντιπροσωπεία, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

"Στον προϋπολογισμό του 2021 η κυβέρνηση αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες στα 4,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 22% ή κατά 747 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος", ανέφερε κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Η υφυπουργός είπε ότι μαζί με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για τις στοχευμένες προτάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, "μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ποτέ μέχρι σήμερα οι προνοιακές πολιτικές δεν είχαν μεγαλύτερη κάλυψη σε κονδύλια και πόρους".

Σήμερα, αναμένεται να πάρουν το λόγο οι υπουργοί:

Μάκης Βορίδης Αγροτικής Ανάπτυξης, Στέλιος Πέτσας Επικρατείας, Νίκη Κεραμέως Παιδείας, Νίκος Δένδιας Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης Τουρισμού, Νίκος Παναγιωτόπουλος Εθνικής 'Αμυνας, Κώστας Τσιάρας Δικαιοσύνης, Κώστας Καραμανλής Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και οι Υφυπουργοί, Λευτέρης Αυγενάκης Αθλητισμού και Βασίλης Κοντοζαμάνης Υγείας.