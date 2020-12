Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021: αύξηση των κοινωνικών δαπανών κατά 22%

Για την πιο «φιλόδοξη και διεξοδικά σχεδιασμένη προνοιακή πολιτική των τελευταίων πολλών ετών», έκανε λόγο η Μιχαηλίδου.

"Εγκρίνοντας τον Προϋπολογισμό του 2021, εγκρίνετε την πιο φιλόδοξη και διεξοδικά σχεδιασμένη προνοιακή πολιτική των τελευταίων πολλών ετών", δήλωσε, απευθυνόμενη στην εθνική αντιπροσωπεία, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

"Στον προϋπολογισμό του 2021 η κυβέρνηση αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες στα 4,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 22% ή κατά 747 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος", ανέφερε κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Η υφυπουργός είπε ότι μαζί με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για τις στοχευμένες προτάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, "μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ποτέ μέχρι σήμερα οι προνοιακές πολιτικές δεν είχαν μεγαλύτερη κάλυψη σε κονδύλια και πόρους".

"Αυτή είναι η δική μας έμπρακτη απάντηση στις πρωτοφανείς κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Μια απάντηση σε όσους διακήρυσσαν ότι η κυβέρνησή μας θα θανάτωνε την κοινωνική πολιτική", είπε η κ. Μιχαηλίδου και πρόσθεσε ότι το 2021:

-αυξάνονται οι δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κατά 15%,

-για το στεγαστικό επίδομα, που μέχρι σήμερα δινόταν σε 600.000 πολίτες, η δαπάνη αυξάνεται κατά 34%,

-για το επίδομα παιδιού, η δαπάνη αυξάνεται 20%,

-ο προϋπολογισμός για το επίδομα αναπηρίας αυξάνεται κατά 11,5%.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα τέσσερα μέτρα στα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση στον προηγούμενο προϋπολογισμό και υλοποιήθηκαν:

- η κυβέρνηση ενίσχυσε τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και διεύρυνε τη δεξαμενή τους. "Μέσα στη χρονιά δόθηκαν δύο έκτακτα επιδόματα, ένα τον Μάιο και ένα τώρα 30 Δεκεμβρίου, διπλό επίδομα", είπε η υφυπουργός. Στους δικαιούχους εντάσσονται για πρώτη φορά άστεγοι και κακοποιημένες γυναίκες που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.

- θωρακίστηκαν τα γηροκομεία και οι δομές χρονίως πασχόντων. Με 8 εκατομμύρια ευρώ διασφαλίστηκε ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές ενισχύονται κατά 30%, σε καίριες θέσεις, όπως γιατροί, νοσηλευτές, βρεφοκόμοι, τραπεζοκόμοι, φροντιστές. Στόχος ήταν να διασφαλστεί ότι οι φιλοξενούμενοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται χωρίς καμία έκπτωση, χωρίς καμία έλλειψη.

- υπεκαλύφθηκε η ζήτηση στις θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και με νέο πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιήθηκε η δέσμευση του πρωθυπουργού να μην μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού.

-μέσα στο 2020 νομοθετήθηκε και υλοποιήθηκε το επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Το έχουν ήδη λάβει 61.000 πολίτες και έχουν δοθεί 100 εκατομμύρια ευρώ για ένα επίδομα που δίνεται σε δύο δόσεις.