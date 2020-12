Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η σφαγή των Καλαβρύτων έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορική συνείδηση του λαού

Επιστολή προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων απέστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με επιστολή της προς τον δήμαρχο Καλαβρύτων Αθανάσιο Παπαδόπουλο, αφού εκφράζει τη λύπη της, για την αδυναμία της να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του και να παραστεί στο Μνημόσυνο της 13ης Δεκεμβρίου στη μαρτυρική πόλη, λόγω των περιορισμών για την πανδημία, επισημαίνει ότι η σφαγή των Καλαβρύτων, η μεγαλύτερη ναζιστική θηριωδία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε ελληνικό έδαφος, έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορική και συλλογική συνείδηση του λαού μας. Παράλληλα, τονίζει ότι «στη μνήμη της αδικοχαμένης και ηρωικής γενιάς των Καλαβρυτινών παραμένει ενεργός ο δίκαιος αγώνας της επανόρθωσης» και καταλήγει εκφράζοντας την προσμονή να επισκεφθεί τα Καλάβρυτα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ειδικότερα στην επιστολή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει:

«Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ στο Μνημόσυνο της Κυριακής 13ης Δεκεμβρίου 2020 στη μαρτυρική σας πόλη. Θεωρώ ελάχιστο χρέος μου την απόδοση τιμής στα θύματα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και θα ήθελα να σας εκφράσω τη λύπη μου για την αδυναμία μου να ανταποκριθώ, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.

Η σφαγή των Καλαβρύτων, η μεγαλύτερη ναζιστική θηριωδία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ελληνικό έδαφος, έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορική και συλλογική συνείδηση του λαού μας. Ένα ειδεχθές και αποτρόπαιο γεγονός, που όχι μόνο προκαλεί βάναυσα και τραυματίζει ανεπανόρθωτα το ανθρώπινο αίσθημα, αλλά μας καλεί, κάθε χρόνο, τη μέρα της επιστροφής μας στον τόπο του μαρτυρίου, σε εγρήγορση για τη θωράκιση της δημοκρατίας μας, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, από τους εχθρούς της, τους επιγόνους του φασισμού και του ναζισμού. Στη μνήμη της αδικοχαμένης και ηρωικής γενιάς των Καλαβρυτινών παραμένει ενεργός ο δίκαιος αγώνας της επανόρθωσης.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας και εκφράζω την προσμονή να επισκεφτώ τον τόπο σας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».