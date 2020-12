Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός βρέθηκε ο Γιώργος Πιλίδης

Το “χρυσό παιδί” της ελληνικής πάλης υποβλήθηκε σε τεστ για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σερβίας.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Γιώργος Πιλίδης. Το “χρυσό παιδί” της ελληνικής Πάλης υποβλήθηκε σε τεστ που διενήργησε η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης που διεξάγεται στη Σερβία και βρέθηκε θετικός.

Με αποτέλεσμα, όπως είναι φυσικό να ακυρωθεί η συμμετοχή του και να μπει σε καραντίνα 14 ημερών. Το μόνο σύμπτωμα που παρουσίασε ο Πιλίδης είναι η απώλεια όσφρησης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΠ τόνισε: «Είμαι ιδιαίτερα στεναχωρημένος που για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα χάσω μια παγκόσμια διοργάνωση λόγω προβλημάτων υγείας. Βγήκα θετικός στον κορονοϊό και θα πρέπει να ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες των γιατρών. Το μόνο σύμπτωμα που έχω είναι η απώλεια όσφρησης. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο Παγκόσμιο, καλή επιτυχία. Ελπίζω σύντομα να είμαι και πάλι πίσω στις παλαίστρες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολή που ταξίδεψαν στην Σερβία υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού.