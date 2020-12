Κοινωνία

Lockdown: ανέβασαν ρολά βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια και κουρεία

Ανοιχτά από σήμερα και τα ΚΤΕΟ. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και λιανεμπορίου με click away. Ποιο μήνυμα στέλνεται στο 13033.

«Ανέβασαν ρολά» σήμερα το πρωί, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια και κουρεία.

Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους είναι από τις 7:00 έως τις 21:00. Επιπλέον, από σήμερα ανοίγουν και τα ΚΤΕΟ για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους.

Με την μέθοδο της αποστολής δωρεάν SMS στο 13033 θα πραγματοποιούν οι καταναλωτές τις συναλλαγές τους στα καταστήματα λιανικής πώλησης μέσω του click away αλλά και στα βιβλιοπωλεία και κομμωτήρια. Σε κάθε περίπτωση η μετακίνηση πρέπει να γίνεται με την αποστολή SMS 2 στο 13033.

Σύμφωνα με την απόφαση για τα νέα μέτρα:

Βιβλιοπωλεία

- Για τα βιβλιοπωλεία, επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις προϋποθέσεις:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Κομμωτήρια

- Η λειτουργικά των κομμωτηρίων αφορά: στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο, τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12, τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΤΕΟ

Για τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00 προβλέπεται ότι:

Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα άτομα.

