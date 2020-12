Κοινωνία

Κορονοϊός: απίστευτος συνωστισμός σε κηδεία στον Βόλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς μάσκες, χωρίς τήρηση αποστάσεων και με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παρευρισκομένων έγινε η κηδεία άνδρα, που πέθανε από κορονοϊό...

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από κηδεία στον Βόλο, όπου παρά το lockdown, πλήθος ανθρώπων παραβρέθηκε στην τελετή.

Πρόκειται για Ρομά, που θέλησαν να τηρήσουν τα έθιμά τους, αποχαιρετώντας τον νεκρό τους, χωρίς όμως να τηρούν τις αποστάσεις και τα μέτρα. Οι περισσότεροι μάλιστα διακρίνονται να μην φορούν μάσκα!

Οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών φορούν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο θανών έχασε τη ζωή του από κορονοϊό!

Πηγή: e-thessalia.gr