Πολιτική

Προϋπολογισμός 2021: ένταση στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον κρατικό προϋπολογισμό 2021, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με την ψήφισή του. Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι πρόκειται για έναν ρεαλιστικό, συνετό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό που στηρίζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τον χαρακτηρίζουν αντιλαϊκό, χωρίς κανένα κοινωνικό πρόσημο που οδηγεί στην πλήρη φτωχοποίηση τους πολίτες.

Έντονη ήταν η αντίδραση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική και πλήρη αναλγησία. «Εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε έμπρακτα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρηματίες, εργαζόμενους ανέργους και συνολικά τα μέτρα που λάβαμε ήταν ύψους 24 δισ. για το 2020», επεσήμανε σε σύντομη παρέμβαση του ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης έκανε λόγο για «ανακρίβειες και ψέματα» και υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε τραγωδία και απόλυτη απόγνωση την κοινωνία.