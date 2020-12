Οικονομία

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος

Τι αναφέρει το Ταμείο για την αποχώρηση του.

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι ο κ. Άρης Ξενόφος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του, με ισχύ από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Έχοντας ολοκληρώσει μια θητεία τριών ετών στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία συνοδεύτηκε από επιτυχία στην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου, όπως ενδεικτικά η πώληση του 67% του ΟΛΘ, η πώληση του 5% του ΟΤΕ, η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η πώληση του ΔΕΣΦΑ, η παραχώρηση της μαρίνας Χίου, η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ, ο κ. Ξενόφος αποχωρεί από το Ταμείο για να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Ξενόφος σε δήλωση του ανέφερε «έχοντας διοικήσει δύο από τα σημαντικότερα θεσμικά ταμεία, το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να αναζητήσω νέες δημιουργικές προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο. Ευχαριστώ θερμά την πολιτική ηγεσία και το προσωπικό του Ταμείου για την στήριξη και την άριστη συνεργασία».

Το ΤΑΙΠΕΔ ευχαριστεί τον κ. Ξενόφο για την πολύτιμη προσφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του εγχειρήματα.