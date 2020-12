Οικονομία

Ανοίγουν την Τρίτη τα κέντρα περιποίησης νυχιών

Τι ανακοίνωσε για τα κέντρα μανικιούρ - πεντικιούρ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πώς θα λειτουργήσουν και ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στο άνοιγμά τους.

Μετά τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα βιβλιοπωλεία ρολά ανοίγουν την Τρίτη και τα κέντρα περιποίησης άκρων (μανικιούρ – πεντικιούρ), ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Ο κ. Πέτσας επικαλέστηκε τη «μαύρη εργασία» στον κλάδο, εξηγώντας πως είναι καλύτερα να λειτουργούν με κανόνες, καθώς τα κέντρα περιποίησης άκρων υπάγονται στον ίδιο ΚΑΔ με τα κομμωτήρια που άνοιξαν σήμερα.

"Από αύριο το πρωί, τίθενται σε λειτουργία και οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Τα φαινόμενα «μαύρης εργασίας» είναι δυστυχώς εκτεταμένα. Για αυτό είναι προτιμότερο να λειτουργούν με κανόνες και υγειονομικά πρωτοκόλλα παρά ανεξέλεγκτα κατ’ οίκον" τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα εν λόγω κέντρα θα λειτουργήσουν με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, όπως και τα κομμωτήρια, και μόνον κατόπιν ραντεβού.

Αναφορικά με το άνοιγμα των εκκλησιών, ο κ. Πέτσας προανήγγειλε επικοινωνία Μητσοτάκη σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ ανακοίνωσε παράταση των περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο του lockdown έως τις 7 Ιανουαρίου.

Για την παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, επανέλαβε ότι δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια περισσοτέρων των εννέα ατόμων προερχόμενων από δύο οικογένειες, ενώ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.:00 έως τις 05:00.

Παράλληλα, τόνισε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για τον εμβολιασμό. Θα χρησιμοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση και θα δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα emvolio.gov.gr. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά, θα αξιοποιηθούν τα φαρμακεία της χώρας και ενδεχομένως τα ΚΕΠ.