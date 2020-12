Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: παρατείνεται ο μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά

Σε ποια νησιά θα συνεχίσουν να είναι μειωμένοι οι συντελεστές ΦΠΑ και μέχρι πότε.

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψαν σήμερα την απόφαση με την οποία παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο και Χίο έως τις 30.6.2021.

Η απόφαση περιλαμβάνει τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

«Η παράταση των μειωμένων συντελεστών για ακόμα ένα εξάμηνο κρίνεται επιβεβλημένη, για να στηριχθεί η τοπική οικονομία σε αυτά τα νησιά, που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση