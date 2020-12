Κοινωνία

Λαϊκές αγορές: Επιτρέπεται η πώληση λουλουδιών

Επιστρέφουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές ανθέων και φυτών στις λαϊκές αγορές

Επιτρέπεται από αύριο 16 Δεκεμβρίου 2020 η δραστηριοποίηση των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών με άνθη και φυτά στις λαϊκές αγορές

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών

«Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από το υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον διευθυντή διεύθυνσης λαϊκών αγορών Αττικής Χάρη Πασβαντίδη

Σε λίγη ώρα θα δημοσιευτεί και το σχετικό ΦΕΚ.

Ελπίζουμε και περιμένουμε αυτό να γίνει και για το εμπορικό τμήμα των λαϊκών αγορών».