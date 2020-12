Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τεστ στο σπίτι και χωρίς ιατρική συνταγή

Οι ΗΠΑ ενέκριναν το πρώτο τεστ Covid-19 που θα γίνεται στο σπίτι και χωρίς ιατρική συνταγή. Πόσο θα κοστίζει.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την εμπορία στις ΗΠΑ του πρώτου τεστ Covid-19 στο σπίτι και χωρίς ιατρική συνταγή.

Η έγκριση του τεστ, το οποίο θα μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία του ιού σε 20 λεπτά και θα πωλείται περίπου 30 δολάρια, είναι ένα «πολύ μεγάλο βήμα» στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού, επισήμανε ο επικεφαλής της FDA Στίβεν Χαν.

Το τεστ κατασκευάζει η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια Ellume, η οποία προβλέπει να προωθήσει στην αγορά τρία εκατομμύρια μονάδες τον Ιανουάριο και κατόπιν εκατομμύρια επιπλέον τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται για ένα τεστ αντιγόνου, κάτι που σημαίνει πως ανιχνεύει ένα μόριο που βρίσκεται στην επιφάνεια του κορονοϊού. Τα τεστ PCR αναζητούν το γενετικό υλικό του ιού.

Το τεστ Ellume χρησιμοποιεί μια ρινική μπατονέτα, όχι όμως τόσο μακριά όσο εκείνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας ιατρικής εξέτασης. Είναι επομένως λιγότερο επώδυνη να τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ασθενής.

Σύμφωνα με τη FDA, αναγνωρίζει σωστά το 96% των θετικών δειγμάτων και το 100% των αρνητικών δειγμάτων στους ανθρώπους με συμπτώματα της νόσου.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε περίπου 20 λεπτά και δίνονται μέσω μιας εφαρμογής, που ζητάει από τους χρήστες τον ταχυδρομικό κώδικά τους και την ημερομηνία γέννησής τους, προκειμένου να στείλουν τα δεδομένα στις δημόσιες υγειονομικές αρχές.

Το να δώσει κανείς το όνομά του και τη διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι προαιρετικό.

Για να αναπτύξει το τεστ, η Ellume έλαβε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.