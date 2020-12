Πολιτική

Μητσοτάκης: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους και ο πήχης των προσδοκιών έχει τεθεί πολύ ψηλά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Για πρώτη φορά στην χώρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που θέτει ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους, ώστε να αντιμετωπιστεί στην ολότητα του ένα σύνθετο πρόβλημα» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στην διαδικτυακή συζήτηση με αντικείμενο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ΑΜεΑ.

Ο κ. Μητσοτάκης, που εμφανίστηκε, ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, γνωστοποίησε πως από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του θεώρησε χρέος του να προχωρήσει σε αυτήν την πολύ σημαντική δράση, όπως την χαρακτήρισε, και αφού ευχαρίστησε τους επίσης συμμετέχοντες στη συζήτηση, Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, Υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ΓΓ, Γιώργο Σταμάτη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην δική του προσωπική εμπειρία: «ως άνθρωπος, που είχε το προνόμιο να μεγαλώσει σε ένα σπίτι με ένα άτομο, τη μητέρα μου, που είχε κινητικές δυσκολίες, ίσως αισθάνομαι μεγαλύτερο το βάρος της ευθύνης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με έναν ολιστικό τρόπο».

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους και ο πήχης των προσδοκιών έχει τεθεί πολύ ψηλά. Η Προεδρία της Κυβέρνησης οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση του Σχεδίου με προτεραιοποίηση, με τις εμβληματικές δράσεις, όπως είναι ο προσωπικός βοηθός και η πρώιμη παρέμβαση, η πρόωρη διάγνωση, που κάνει την διαφορά, βεβαίως και η φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα».

Σημείωσε, δε, πως «προφανώς και θα κριθούμε κατά την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στέκομαι με προσοχή στο μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των επί μέρους δράσεων σε 6 πυλώνες και 30 στόχους. Πρόκειται για ένα περίπλοκο εγχείρημα, καθώς κάθε κατηγορία ΑΜεΑ έχει την δική της ιδιαιτερότητα. Όμως, αυτό, που θα πρέπει να είναι οριζόντιο είναι η μέριμνα της κοινωνίας, που δεν αφήνει κανέναν συμπολίτη μας πίσω και δίνει την δυνατότητα σε όλους να φθάσουν εκεί, που μπορούν. Εάν δεν φωτίσουμε τα προβλήματα των ΑΜεΑ μπορεί να μην γνωρίσουν ποια είναι τα πραγματικά τους όρια. Εάν τα φωτίσουμε τότε βιώνουμε καταπληκτικές ιστορίες ανθρώπων, που έκαναν πράγματα, όπως αυτά, που μας παρουσιάσατε εσείς σήμερα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς και στο νέο ανελκυστήρα, που καθιστά τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης προσβάσιμο σε όλους του πολίτες, επικαλούμενος τη σχετική επιθυμία του πρωτοετούς φοιτητή της Νομικής Αθηνών, Νίκου Μάνεση, που έχει αναπηρία κατά 80%: «Θέλω να αναφερθώ και σε αυτό, που είπε ο Νίκος Μάνεσης, πόσο χαρούμενος θα ήταν να μπορέσει - όταν ξεπεράσουμε τους περιορισμούς, που μας θέτει η πανδημία του κορονοϊού - να επισκεφθεί την Ακρόπολη κάνοντας χρήση του νέου αναβατορίου. Θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος συμβολισμός: έχουμε καταστήσει απολύτως προσβάσιμο σε όλους ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που εκπέμπει φως. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα, φωτίζουμε ένα πρόβλημα και χιλιάδες καθημερινές ιστορίες, κάποιες είναι οι αισιόδοξες, κάποιες είναι πιο σκοτεινές, αναφερθήκατε ορισμένοι από τους συμμετέχοντες σε περιπτώσεις κακοποίησης ανθρώπων με αναπηρία».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως χρέος της Πολιτείας πλέον είναι η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. «Εσείς θα είστε οι πιο αυστηροί κριτές μας κατά την υλοποίηση του σχεδίου» τόνισε προς τους συμμετέχοντες ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «εσείς θα μας υποδεικνύετε να είμαστε πιο γρήγοροι, εσείς θα μας διορθώνετε, να ξέρετε, πάντως, πως οι όποιες αστοχίες δεν θα οφείλονται σε ενδεχόμενη αδιαφορία από μέρους μας, αλλά στην περιπλοκότητα του εγχειρήματος.

Καταλήγοντας ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε, «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνδρομή σας. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, που για πρώτη φορά έχουμε ένα κείμενο αναφοράς, που καθοδηγεί την δράση μας και εύχομαι κάθε φορά, που βρισκόμαστε είτε κατά μόνας, είτε με τους εκπροσώπους σας να διαπιστώνουμε πως κάνουμε πρόοδο. Το όλο εγχείρημα, εξάλλου, αφορά και στο μέτρο ωριμότητας και ευαισθησίας της ίδιας της κοινωνίας, που πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και με μέριμνα, ώστε να σπάσουμε τα στερεότυπα για τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές».