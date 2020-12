Life

Μίκα Ιατρίδη: Παντρεύτηκε και ο γάμος μεταδόθηκε μέσω viber

Η βουλευτής της ΝΔ παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της και φρόντισε να παρακολουθήσουν την τελετή συγγενείς και φίλοι.

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε η βουλευτής Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας, Μίκα Ιατρίδη. Ο γάμος της με τον Νίκο Παπαπαναγιώτου τελέστηκε το περασμένο Σάββατο στις Καλυθιές Ρόδου, χωρίς καλεσμένους, με συγγενείς και φίλους να παρακολουθούν την τελετή μέσω… viber!

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Espresso”, οι νεόνυμφοι έφτιαξαν και μάσκες που είχαν κεντημένα με κόκκινη κλωστή τα αρχικά των ονομάτων τους “Νίκος και Τσαμπίκα (Μίκα)”. Η νύφη φορούσε ένα χρυσό πουκάμισο, ιβουάρ φούστα και αντίστοιχου χρώματος παλτό, και στάθηκε στο πλευρό του αγαπημένου της Νίκου, ο οποίος είναι γιατρός στο νοσοκομείο Ρόδου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο χωριό Καλυθιές, τόπο καταγωγής της βουλευτού, και τον γάμο τέλεσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με μάρτυρες δύο ξαδέλφια της Μίκας.

Μάλιστα, η Μίκα Ιατρίδη ανέβασε και μια φωτογραφία από τον γάμο της στο Instagram. Χαμογελαστή και ευτυχισμένη ποζάρει στο πλευρό του αγαπημένου της, ενώ συνοδεύει τη φωτογραφία με το εξής σχόλιο: «Το ωραιότερο ραντεβού της ζωής μας».