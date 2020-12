Αθλητικά

Προμηθέας-Τσεντεβίτα: Αγγαρεία και βαριά ήττα για τους Αχαιούς

Ο Μάκης Γιατράς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε νέους παίκτες και οι Σλοβένοι εκμεταλλεύτηκαν την υπεροπλία τους για να φθάσουν σε μία άνετη νίκη.

Η έλλειψη κινήτρου, καθώς ο Προμηθέας έχει αποκλειστεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, αποτυπώθηκε στην αγωνιστική εμφάνιση των παικτών του Μάκη Γιατρά με αντίπαλο την Τσεντεβίτα Ολίμπια, στην Πάτρα, για την 10η και τελευταία αγωνιστική (Δ΄ όμιλος) της κανονικής περιόδου του Eurocup. Οι Αχαιοί ηττήθηκαν με 69-105 από την ανώτερη -σε όλους τους τομείς- σλοβενική ομάδα, για δεύτερη μάλιστα φορά μέσα σε λίγες ημέρες, και πλέον έχουν ρεκόρ 2-7.

Ο προπονητής του Προμηθέα, Μάκης Γιατράς, έδωσε χρόνο συμμετοχής κυρίως στους νέους παίκτες της ομάδας, ενώ και ο Γιούριτσα Γκόλεματς έριξε τους 18χρονους παίκτες του στο παρκέ στην 4η περίοδο, με την τιμή της διαφοράς να βρίσκεται στο +31 ήδη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Τσεντεβίτα που είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της πριν από το τζάμπολ στο “Δ. Τόφαλος” αύξησε σε 7 τις νίκες της σε 10 αγώνες.

Πρώτος σκόρερ της Τσεντεβίτα Ολίμπια αναδείχτηκε ο Γιάκα Μπλάζιτς με 18 πόντους, ενώ ο μόνος διψήφιος παίκτης του Προμηθέα ήταν ο Γιώργος Τανούλης με 12 πόντους.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα θα ολοκληρωθεί για τη σεζόν 2020-21 στις 22 Δεκεμβρίου (18:00), όταν υποδέχεται την τουρκική Μπούρσασπορ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής, στο Eurocup.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 36-47, 53-84, 69-105

Προμηθέας Πατρών (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 4, Λούντζης 5, Αγραβάνης 5, Γκάρετ 3, Χριστοδούλου 3, Βασιλείου 8, Κουρουπάκης 4, Μίλλερ 7, Ραντίτσεβιτς 2, Μαντζούκας 10 (2), Μπαζίνας 6, Τανούλης 12.

Τσεντεβίτα: (Γιούριτσα Γκόλεματς): Ράντοβιτς 3, Πέρι 15, Χόπκινς 14, Ντούστσακ 1, Μούριτς 14, Μπλάζιτς 18, Χότζιτς 10, Τζόουνς 3, Στσούκα 5, Ντίμετς 9, Μαρίνκοβιτς 5, Ρούπνικ 8.