Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βαλένθια: Οι Ισπανοί “άλωσαν” το ΣΕΦ

Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους στην Euroleague.

Σε “ανώμαλη προσγείωση” και μάλιστα εντός έδρας, υποχρέωσε η Βαλένθια τον Ολυμπιακό, μετά τα σπουδαία “διπλά” της προηγούμενης εβδομάδας σε Βαρκελώνη και Βελιγράδι.

Οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν 85-96 από τις “νυχτερίδες”, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-6. Στον αντίποδα, η Βαλένθια πανηγύρισε στο ΣΕΦ το τέταρτο εφετινό “διπλό”, ενώ με ρεκόρ 9-5 “έπιασε” την Μπάγερν στην τέταρτη θέση.

Οι Πειραιώτες έχασαν την επαφή στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο και χωρίς διάρκεια στην άμυνά τους, δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλήσουν τη Βαλένθια.

Κορυφαίος των νικητών ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από τον Ολυμπιακό, που έχασε με τραυματισμό τον Γιώργο Πρίντεζη στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης (τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι), ξεχώρισε ο Κώστας Σλούκας με 18 πόντους, και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 39-52, 65-76, 85-96

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάρισον 3, Χαραλαμπόπουλος 2, Λαρεντζάκης 1, Σπανούλης 7, Σλούκας 18, Μάρτιν 8, Βεζένκοβ 14, Πρίντεζης 2, Ζαν-Σαρλ 14, Τζένκινς, Έλις, ΜακΚίσικ 16.

Βαλένθια (Πονσαρνάου): Πρέπελιτς 11, Πουέρτο, Λαμπεϊρί 8, Βαν Ρόσομ, Τόμπι 12, Κάλινιτς 14, Ντούμπλιεβιτς 20, Βίβες, Σαν Εμετέριο 8, Γουίλιαμς 16, Χέρμανσον 7.