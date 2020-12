Κόσμος

Τα γενέθλια του Πάπα Φραγκίσκου και το μήνυμα στους πιστούς

Τι ζήτησε ο Ποντίφηκας απο τους χριστιανούς ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο πάπας Φραγκίσκος γιορτάζει σήμερα τα 84α γενέθλιά του. Ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο εξελέγη ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τον Μάρτιο του 2013 και από τότε, όπως υπογραμμίζει ο ιταλικός Τύπος, επιδιώκει πάντα την άμεση επαφή με τους πιστούς και τους συνεργάτες του: την ερχόμενη Δευτέρα θα συναντήσει τους ανώτατους κληρικούς του Βατικανού για τις χριστουγεννιάτικες ευχές, στους οποίους αναμένεται να επαναλάβει ότι η Εκκλησία πρέπει να τίθεται πάντα στην υπηρεσία των φτωχών και περιθωριοποιημένων και να μην θεωρείται μέσο προσωπικής προβολής και προώθησης.

Τον Μάρτιο του 2021, ο Φραγκίσκος θα μεταβεί για επίσκεψη στο Ιράκ, όπου θα συναντήσει και θα στηρίξει την τοπική χριστιανική μειονότητα.

Τις ημέρες αυτές, ο πάπας κάλεσε τους πιστούς να ανακαλύψουν το βαθύτερο περιεχόμενο, το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, και να κατανοήσουν ότι όλοι πρέπει να κάνουν κάποιες θυσίες για να ξεπεράσουμε την μεγάλη δοκιμασία του κορονοϊού.

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο ευχετήριο μήνυμά του προς τον Φραγκίσκο, υπογραμμίζει ότι «άνθρωποι με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω, σε στιγμές δοκιμασίας και δυσκολίας, μπόρεσαν πάντα να νιώσουν την στήριξη και την ενθάρρυνση του ποντίφικα».