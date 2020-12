Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το εγχειρίδιο για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Οι οδηγίες προς γιατρούς και νοσηλευτές που θα εμβολιάζουν. Τα έγγραφα που θα δοθούν στους πολίτες πριν εμβολιαστούν.​

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που έστειλε το υπουργείο Υγείας σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας για τον κορονοϊό.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο πακέτα οδηγιών.

Το ένα αφορά τους πολίτες και θα βρίσκεται σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο ώστε να είναι ενημερωμένοι πριν κάνουν το εμβολιο. Επίσης, δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα αναφορικά με το πόσα ασφαλή είναι τα εμβόλια, για το αν παρέχουν μακροχρόνια προστασία, τις ανεπιθύμητες παρενέργειες που ίσως δούμε μετά τον εμβολιασμό, ή γιατί πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας μετά τον εμβολιασμό. Το ίδιο εγχειρίδιο περιλαμβάνει και το έγγραφο συναίνεσης αλλά και το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι πολίτες.

Το άλλο, έχει αναλυτικές οδηγίες προς γιατρούς και νοσηλευτές που θα εμβολιάζουν για τα μέτρα ατομικής προστασίας, την υγιεινή και τις παρενέργειες.

Τα είδη των εμβολίων που έχουν παρασκευαστεί για τον κορονοϊό, αναφέρει τρία εμβολια, της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneka, είναι τα εμβόλια που αναμένεται να κυκλοφορήσουν.Τις διαφορές τους, πότε πρέπει να γίνει η δεύτερη δόση και ποιοί πολίτες δεν πρέπει να εμβολιαστούν, όπως άτομα με ιστορικό αναφυλαξίας σε άλλο εμβόλιο, τροφή ή φάρμακο.

Σε περίπτωση που κάποιος μετά τη πρώτη δόση υποστεί αναφυλαξία δεν πρέπει να κάνει τη δεύτερη δόση.

Ενω τονίζεται οτι το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες για ανεπεθύμιτες ενέργειες και που πέεπει να απευθύνονονται εάν δουν κάτι.