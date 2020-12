Κοινωνία

Αντιπεριφερειάρχης δυτικής Αττικής: είχαμε προειδοποιήσει τον ΕΟΔΥ από τον Νοέμβριο

Ο δήμαρχος Ελευσίνας δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανόν να μην τηρούνται τα μέτρα στους εργασιακούς χώρους.

Στην αποκάλυψη ότι η περιφέρεια Αττικής είχε ειδοποιήσει τον ΕΟΔΥ από τις αρχές Νοεμβρίου για αυξημένα κρούσματα στην περιοχή του Θριασίου, προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο «Θέμα 104,6».

Όπως είπε ο κ. Κοσμόπουλος, είχαν εντοπιστεί κρούσματα σε σχολεία τα οποία έκλειναν, αλλά και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε άλλους χώρους, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αυτή την αφορμή, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, κλήθηκε εγγράφως ο ΕΟΔΥ, ο οποίος έστειλε για μία ημέρα συνεργείο, έκανε ελέγχους, αλλά δεν θεώρησε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.

«Προφανώς κάτι χάθηκε, αλλά δεν έδωσαν βαρύτητα, τα μοντέλα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα», σημείωσε ο κ. Κοσμόπουλος, τονίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια δεν είχε ενημέρωση και εικόνα.

«Εμείς μάθαμε για την κατάσταση μόλις πριν μια βδομάδα» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση έγινε όταν επισκέφτηκε την περιοχή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον κ. Κόσμοπουλο, αποδίδεται στις κοινωνικές ομάδες που διαμένουν στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου μιλώντας επίσης, στο «Θέμα 104,6», τόνισε ότι είναι κρίσιμο να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση για την κατάσταση, ώστε να επιτευχθεί το πέρασμα στην κοινωνία διότι είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι από την κατάσταση. Για το πώς μπορεί να ξέφυγε η κατάσταση, εξήγησε η Ελευσίνα είναι το επίκεντρο της βιομηχανικής ζώνης. Εκτίμησε, ότι πιθανές εστίες μπορεί να είναι οι εργασιακοί χώροι της περιοχής. Όπως είπε, ζήτησε ήδη από την κυβέρνηση να γίνει έλεγχος εκεί, καθώς το προηγούμενο διάστημα δεν γινόταν ο απαραίτητος έλεγχος, ενώ άφησε αιχμές ότι ενδεχομένως να μη τηρούνται και τα μέτρα στους χώρους εργασίας.