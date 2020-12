Υγεία - Περιβάλλον

Pfizer: τα δέκα συστατικά που περιέχει το εμβόλιο

Με τις θεωρίες συνωμοσίας να συνεχίζονται, η Pfizer έδωσε στη δημοσιότητα τη σύνθεση του εμβολίου της τονίζοντας: Όχι, δεν έχει μέσα... τσιπάκι!

Υπάρχουν δέκα συστατικά στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού, αλλά ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανένα τσιπάκι, αντίθετα με τις ανυπόστατες -αν όχι ανεκδιήγητες- θεωρίες συνωμοσίας που αφθονούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Ούτε κάποια εξουσιομανής κυβέρνηση, ούτε ο Μπιλ Γκέιτς ή άλλος κακόβουλος μεγαλοεπιχειρηματίας, ούτε η ελίτ της «παγκόσμιας τάξης πραγμάτων» έχουν φυτέψει κάποιο τσιπάκι στο συγκεκριμένο εμβόλιο ή σε όποιο άλλο ενάντια στην Covid-19. Η διάψευση αυτή κανονικά φαντάζει περιττή, αλλά είναι τόση η δύναμη της συνωμοσιολογικής σπερμολογίας, που οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» έκριναν αναγκαίο να κάνουν σχετικό δημοσίευμα.

Όπως επισημαίνει η κορυφαία αμερικανική εφημερίδα, εδώ και μήνες βίντεο και αναρτήσεις που έχουν ευρεία διάδοση και έχουν γίνει "viral" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζουν ουκ ολίγους χρήστες ότι δήθεν με κάποιο τρόπο τα τσιπάκια έχουν καταλήξει μέσα στα εμβόλια κατά της πανδημίας. Τώρα που μόλις άρχισαν οι εμβολιασμοί σε ορισμένες χώρες, οι φήμες αυτές αναζωπυρώθηκαν, ωθώντας την Pfizer να δημοσιοποιήσει τη σύνθεση του εμβολίου της.

Το εμβόλιο περιέχει ένα μοναδικό ενεργό συστατικό, ένα μόριο που λέγεται αγγελιοφόρο RNA (mRNA) και περιέχει απλώς γενετικές οδηγίες, έτσι ώστε ο οργανισμός του εμβολιαζόμενου να παράγει την προεξέχουσα πρωτεΐνη-ακίδα (spike) στην επιφάνεια του κορονοϊού, με την οποία αυτός μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα. Το mRNA καθοδηγεί τα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν την εν λόγω πρωτεΐνη του κορονοϊού. Έτσι, το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σκοπίμως όχι στον ίδιο τον ιό σε αδρανοποιημένη μορφή (όπως συμβαίνει σε πιο παραδοσιακού τύπου εμβόλια), αλλά στο κατ' εξοχήν -τεχνητά δημιουργημένο- αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του ιού, πράγμα που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης.

Το mRNA γρήγορα αποσυντίθεται, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος στο σώμα και δεν ενσωματώνεται στο ανθρώπινο DNA, όπως εσφαλμένα υποστηρίζουν άλλοι συνωμοσιολόγοι. Το μόνο που απομένει, είναι η επιθυμητή μοριακή μνήμη του κορονοϊού, έτσι ώστε το σώμα να ενεργοποιήσει έγκαιρα την άμυνα του, όταν βρεθεί πραγματικά ενώπιον του SARS-CoV-2.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech περιέχει επίσης εννέα άλλα βοηθητικά συστατικά. Τέσσερα από αυτά είναι λιπίδια με πολύπλοκα χημικά ονόματα: (4-ydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis (ALC-3015), (2-hexyldecanoate),2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159), 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine (DPSC) και χοληστερόλη.

Αυτά τα λιπίδια από κοινού σχηματίζουν ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από το mRNA, το οποίο είναι πολύ εύθραυστο και θα κατατεμαχιζόταν γρήγορα, αν εισαγόταν μόνο του στο σώμα. Προστατευμένες μέσα στο μικροσκοπικό λιπώδες σφαιρίδιο, οι γενετικές οδηγίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φθάσουν στα ανθρώπινα κύτταρα για να κάνουν εκεί την προγραμματισμένη δουλειά τους.

Το εμβόλιο περιέχει επίσης το σάκχαρο σουκρόζη, που αποτρέπει τα ανωτέρω νανοσωματίδια να συγκολληθούν, όταν το εμβόλιο συντηρείται σε βαθιά ψύξη. Τα υπόλοιπα τέσσερα συστατικά του εμβολίου είναι τέσσερα άλατα: χλωριούχο κάλιο, μονοβασικό φωσφορικό κάλιο, βασικό διένυδρο φωσφορικό νάτριο και χλωριούχο νάτριο (αυτό το τελευταίο είναι το οικείο μαγειρικό αλάτι).

Αυτά τα συνήθη συστατικά υπάρχουν σε πολλά φάρμακα και εμβόλια εδώ και πολλά χρόνια. Τα άλατα βοηθούν τα άλλα συστατικά του εμβολίου κατά του κορονοϊού να προσαρμοσθούν καλύτερα στο περιβάλλον του ανθρώπινου σώματος, το οποίο περιέχει το δικό του μείγμα φυσικών αλάτων. Τέλος, το εμβόλιο αραιώνεται με νερό και αλάτι προτού εισαχθεί στο σώμα με την ένεση.

Εν ολίγοις, ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει τσιπάκι μέσα στο εμβόλιο…