Περιφέρεια Αττικής: δωρεάν e-shop σε καταστήματα και επιχειρήσεις

Τι είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα "agora.delivery”. Ποιους αφορά και ποιος ο στόχος της πρωτοβουλίας Πατούλη.

Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, συνεχίζει την έμπρακτη στήριξή της στις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, με μία νέα καινοτόμα δράση.

Ειδικότερα μετά από σχετική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και στο πλαίσιο του αναπτυξιακού χαρακτήρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, όλα τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "agora.delivery” για την υποστήριξη του δικού τους ηλεκτρονικού καταστήματός.

Με τη συγκεκριμένη δράση η Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός στις τοπικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ψηφιακή διέξοδο επικοινωνίας με τους πελάτες τους - και με τη συγκεκριμένη καινοτόμα λύση – το "agora.delivery" - καλύπτει την πάρα πολύ μεγάλη και άμεση ανάγκη για e-shops που έχουν σήμερα όλα τα καταστήματα, για παραγγελίες delivery ή click away.

Πέρα από την εστίαση, το "agora delivery" θα περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες της λιανικής – εποχιακά είδη, φαρμακεία, καθαριστήρια, βιβλιοπωλεία, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού, ανθοπωλεία, καταστήματα παιχνιδιών, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, μίνι μάρκετ, συνεργεία και βουλκανιζατέρ, υπηρεσίες και όσες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα Παραγγελιοδοσίας.

Επιπλέον η προσθήκη τοπικών καταστημάτων φρέσκων και νωπών προϊόντων (ψάρια, κρέατα, μαναβική), αλλά και η ενσωμάτωση μικρών καταστημάτων λιανικής συμβάλλει στην αμεσότερη εξυπηρέτηση και προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, μπορούν να μπουν στο site https://agora.delivery και να κάνουν την εγγραφή τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή προμήθεια. Οι χρήστες θα μπορούν να δίνουν την παραγγελία τους μέσα από μια πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητά - που θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου σε IOS και android – να επιλέγουν τη διεύθυνση τους, να βλέπουν και να κάνουν την παραγγελία τους από της κοντινότερες επιχειρήσεις, πληρώνοντας είτε με μετρητά είτε και με κάρτα απευθείας από την εφαρμογή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Μετά το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ύψους 250 εκ. ευρώ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται με νέες καινοτόμες δράσεις και παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Υποστηρίζουμε την εργασία αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο και με τη συνδρομή της τεχνολογίας, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων, με όσα μέσα διαθέτουμε».