Κοινωνία

Περιστέρι: Ελεύθερος ο γιος του εφοπλιστή και ο συγκατηγορούμενός του για την αιματηρή επίθεση

Ελεύθεροι με όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την αιματηρή επίθεση στο Περιστέρι. Τι υποστήριξαν στις καταθέσεις τους.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την αιματηρή επίθεση σε μάντρα αυτοκινήτων στο Περιστέρι με θύμα έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, γιος εφοπλιστή, απέδωσε την παρουσία του στον χώρο της επίθεσης, στην επιθυμία του να ανταλλάξει το αυτοκίνητο του με άλλο, ενώ φέρεται να είπε πως δεν γνωρίζει το θύμα κάτι που ,όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνει και το θύμα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματικού βαθμού κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και πλημμεληματικές κατηγορίες. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στην Αστυνομία καθώς και με χρηματική εγγύηση που ορίστηκε στις 10 χιλιάδες ευρώ για τον πρώτο και 5 χιλιάδων ευρώ στον συγκατηγορούμενο του.