Κοινωνία

Άφαντος ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

Εξαφανίστηκε από το ορφανοτροφείο όπου είχε οδηγηθεί. Τι αναφέρει το ίδρυμα στην ανακοίνωσή του.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 14χρονου από το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε μαζί με την 12χρονη αδελφή του έναν 87χρονο, για να τον ληστέψει.

Ο 14χρονος εξαφανίστηκε από το Παπάφειο Ορφανοτροφείο όπου είχε οδηγηθεί μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Το Παπάφειο σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι κατά την εισαγωγή του είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις από τη διοίκηση, εξαιτίας των μέτρων που είχε λάβει για περιστολή της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 14χρονος εισήχθη στο Παπάφειο στη 1.00 τη νύχτα και τα χαράματα διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει των χώρων του ορφανοτροφείου.

Το Παπάφειο αναφέρει ότι ο 14χρονος είχε εισαχθεί στο ίδρυμα και παλαιότερα και στις 25 Οκτωβρίου είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Παπάφειο είναι ορφανοτροφείο "και όχι κάποιο ιδιότυπο “Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων”, όπου υπάρχει υποδομή υποχρεωτικού εγκλεισμού”.

Το Παπάφειο εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος, εκφράζει την ελπίδα για γρήγορη ανεύρεση του 14χρονου και για "κατάλληλη αυτή τη φορά αντιμετώπιση της περίπτωσής του από την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης".