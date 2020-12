Αθλητικά

“Πέρασε” από το Ιβανώφειο το Λαύριο

Ισοπεδωτική η ομάδα του Σερέλη. Μεγάλες νίκες για Περιστέρι και Ιωνικό.

Σε μεγάλη βραδιά, το Λαύριο «κατατρόπωσε» τον Ηρακλή 77-60 στο Ιβανώφειο για την όγδοη αγωνιστική της Basket League και με 4-3 ρεκόρ ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, εκεί όπου βρίσκονται και οι «κυανόλευκοι» με 4-4.

Οι παίκτες το Χρήστου Σερέλη έφτασαν σε διψήφιες διαφορές στη δεύτερη περίοδο και μέχρι το +19 στο δεύτερο ημίχρονο, μη βρίσκοντας αντίσταση από τους γηπεδούχους και με 20/36 δίποντα και 8/18 τρίποντα.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Κάρτερ με 20, Κόζεϊ με 12 και Γερομιχαλός, Εβανς με 11 πόντους. Για τους «κυανόλευκους», διασώθηκε ο Καββαδάς με 12 πόντους.

Έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε…

Το Περιστέρι επιβίωσε στο θρίλερ κι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Λάρισας (82-78) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Έτσι, το σύνολο του Πεδουλάκη επανήλθε στις επιτυχίες μετά από 2 διαδοχικές ήττες και ανέβηκε στο 5-3.

Κορυφαίοι για τους νικητές ο Μπουρούσης (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και ο Μάντζαρης (12 πόντοι, 4 ασίστ), με τον δεύτερο να κάνει ντεμπούτο στη 2η θητεία του στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Τα κατάφερε… επιτέλους στο «σπίτι» του ο Ιωνικός!

Με τους Σμιθ και Έλμορ... on fire στα τελευταία λεπτά η ομάδα της Νίκαιας έβαλε μεγάλα σουτ και επικράτησε 86-77 του Προμηθέα, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη φετινή της εντός έδρας νίκη (3-5)! Από την άλλη, οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 2-2.

Οι δύο πρωταγωνιστές από το σύνολο του Αγγέλου ήταν και πρώτοι σκόρερ με 20π. ο καθένας, ενώ 19π. πρόσθεσε ο Μαυροκεφαλίδης.

Από την ομάδα του Γιατρά, ξεχώρισαν οι Αγκμπελίζ και Δημήτρης Αγραβάνης με 22π. και 20π. αντίστοιχα, ενώ ο πρώτος είχε και 14 ριμπάουντ.