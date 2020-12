Κοινωνία

Κατασκοπεία στην Ρόδο: Τα... γυρίζει ο μάγειρας

Ανατροπή στην υπόθεση κατασκοπείας. Παίρνει πίσω όσα είπε ο μάγειρας και τώρα δηλώνει αθώος. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του.

Ανατροπή στην υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, καθώς ο 52χρονος μάγειρας δηλώνει αθώος και αρνείται ότι έχει καταθέσει όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας!

Ο 52χρονος βρίσκεται από χθες στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου και την Δευτέρα το μεσημέρι θα περάσει την πόρτα της ανακρίτριας Ρόδου προκειμένου να απολογηθεί.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δηλαδή αύριο το πρωί, την ίδια διαδικασία θα περάσει και ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου και συγκατηγορούμενός του, που επίσης κρατείται.

Τους δύο Έλληνες μουσουλμάνους βαραίνουν τρεις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, οι οποίες είναι οι εξής:

- Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

- Παραβίαση μυστικών της πολιτείας

- Κατασκοπεία.

Άλλωστε με αυτές εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια Ρόδου βάσει των οποίων και έγιναν προχθές οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, ο 52χρονος μάγειρας μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση αυτή, απολύθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία που εργαζόταν και μετέβη στη Ροδόπη. Εκεί προχθές λίγο πριν το μεσημέρι εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Κομοτηνής, συνελήφθη, το βράδυ μεταφέρθηκε στην Αθήνα και χθες το πρωί έγινε η μεταγωγή του στη Ρόδο.

Σε ό,τι αφορά τον 35χρονο γενικό γραμματέα του τουρκικού προξενείου, εκείνος εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου προχθές (Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου) το πρωί προκειμένου να καταθέσει τις γραπτές εξηγήσεις που όφειλε να δώσει στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που τηρήθηκε από τους αστυνομικούς για το σχηματισμό της δικογραφίας και καθώς ήδη είχε γίνει η έκδοση των ενταλμάτων, ο Έλληνας μουσουλμάνος συνελήφθη προς εκτέλεση αυτού.

«Είμαι αθώος»

Αν και προανακριτικά εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς κατά την εξιχνίαση της υπόθεσης, ο 52χρονος μάγειρας φέρεται να αποδέχτηκε τις πράξεις του και μάλιστα να ανέφερε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο «δούλευε», εντούτοις τώρα τα αρνείται όλα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο 52χρονος φέρεται να δηλώνει αθώος και να ισχυρίζεται πλέον ότι ουδεμία σχέση έχει με τα όσα του καταλογίζονται, ουδέποτε τράβηξε κάποια ή κάποιες φωτογραφίες ελληνικών πολεμικών πλοίων, ουδέποτε κατέγραψε συνομιλίες ή οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά που φέρεται να είπε προανακριτικά.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών ο 52χρονος φέρεται μάλιστα να διευκρινίζει ότι γνωρίζονταν με τον 35χρονο γραμματέα του τουρκικού προξενείου, ότι πράγματι ο τελευταίος τον είχε προσεγγίσει, όμως εκείνος αρνήθηκε να κάνει το οτιδήποτε.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κινηθεί και κατά την απολογία του, αναιρώντας ουσιαστικά τα όσα φέρεται να δήλωσε στην προανακριτική του κατάθεση. Μιλώντας στη «Ροδιακή» ο συνήγορος υπεράσπισης του 52χρονου μάγειρα κ. Στέλιος Αλεξανδρής δήλωσε τα εξής:

«Ο εντολέας μου είναι αθώος, δεν έχει ουδεμία σχέση με την Τουρκία και ουδέποτε συνεργάστηκε με τον προξενικό υπάλληλο. Αντιθέτως είχε διακόψει όλες τις σχέσεις εδώ και μήνες».

Αναλυτικά, πάντως εξηγήσεις για τις αρχικές και μετέπειτα δηλώσεις – καταθέσεις του, ο 52χρονος αναμένεται να δώσει πλέον στην ανακρίτρια Ρόδου όταν θα απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται πάντως πως ο 52χρονος ενώπιον των αστυνομικών όπου έδωσε κατάθεση φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ότι δηλαδή φωτογράφιζε, και συγκέντρωνε πληροφορίες που αφορούσαν τα ελληνικά πολεμικά πλοία, στρατιωτικούς αλλά και επισκέψεις επισήμων στο Καστελλόριζο, τις οποίες στη συνέχεια έδινε στον 35χρονο υπάλληλο της προξενικής αρχής. «Μου είπε να καταγράφω τις κινήσεις του στρατού, τον αριθμό των πλοίων και τα πλοία που είναι στο λιμάνι και αν υπάρχουν ελικόπτερα πάνω σε αυτά. Δεν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, συναντιόμασταν κάθε φορά που είχα ρεπό στο Ενυδρείο σε διάφορα καφέ. Για να κλείνουμε τα ραντεβού, μιλούσαμε στο What’s app και σε άλλες εφαρμογές» φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ο 52χρονος και πρόσθεσε: «Λόγω του ότι ήμουν μάγειρας και μπορούσα να κυκλοφορώ ελεύθερα μέσα στο πλοίο, η δεύτερη αποστολή που μου ανέθεσε ήταν να πλησιάζω παρέες στρατιωτικών και να ακούω τι λένε. Μάλιστα μπορούσε σε κάποιους να πιάνω κουβέντα και δήθεν από περιέργεια να ρωτούσα διάφορα στοιχεία και στη συνέχεια να τα κατέγραφα όλα στο κινητό μου και να κράταγα σημειώσεις. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο επειδή έχει φθηνό εισιτήριο, οι στρατιωτικοί το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ».



Από την πλευρά του και ο 35χρονος προξενικός υπάλληλος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», στις γραπτές εξηγήσεις που έδωσε προχθές στην αστυνομία, ο 35χρονος φέρεται να παραδέχεται ότι γνωρίζει τον 52χρονο συγκατηγορούμενό του, ωστόσο δήλωσε πλήρης άρνηση για φωτογραφίες, πληροφορίες και ηχογραφημένες συνομιλίες που φέρεται να ελάμβανε από τον μάγειρα. Άλλωστε, βάσει των ίδιων πληροφοριών, την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσει και αύριο το πρωί απολογούμενος στην ανακρίτρια Ρόδου.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση εξιχνιάστηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε στενή συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και τη σημαντική συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, ωστόσο οι δύο άνδρες είχαν «κλειδωθεί» στο στόχαστρο των αστυνομικών και παρακολουθούνταν διακριτικά από το τέλος του καλοκαιριού. Οι αστυνομικοί ήθελαν – σύμφωνα με πληροφορίες- προτού αποκαλυφθούν να έχουν «δέσει» καλά την υπόθεση, όπως και έγινε. Κατά την «έφοδο» που πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικές αρχές στις 11 Δεκεμβρίου 2020 στους χώρους διαμονής των δύο εμπλεκομένων κατασχέθηκαν 8 υπολογιστές, τα 6 USB και τα 4 κινητά τηλέφωνα, τα οποία βρίσκονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων τους.

Οι αρχές ερευνούν για στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν νέα δεδομένα για τη δράση των εμπλεκομένων αλλά και αν πρόκειται για ένα ευρύτερο δίκτυο κατασκοπείας ή στρατολόγησης πληροφοριοδοτών.

