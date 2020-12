Κοινωνία

Κορονοϊός: Υπαίθριο πάρτι και ένταση με την αστυνομία (εικόνες)

Υπαίθριο κορονο-πάρτι ομάδας περίπου 50 ατόμων εν μέσω πανδημίας. Άμεση η επέμβαση της αστυνομίας.

Υπαίθριο κορονο-πάρτι εν μέσω πανδημίας επιχείρησε να στήσει ομάδα νεαρών στον Άλιμο.

Περίπου 50 νεαρά άτομα είχαν συγκεντρωθεί στον λόφο Πανί και ετοιμάζονταν για πάρτι εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο ήταν άμεση, καθώς οι Αρχές είχαν την πληροφορία για την συγκέντρωση των νεαρών.

Η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο προκάλεσε εκνευρισμό στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα.

Αρχικά πέταξαν πέτρες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, ενώ η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 15 προσαγωγές.