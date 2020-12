Κοινωνία

Συνεπιμέλεια: Ίσο χρόνο με τα παιδιά τους ζητούν οι πατεράδες μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρισμένος πατέρας αλλά και θύμα ενδοοικογενειακής βίας μιλούν στον ΑΝΤ1 για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης.