Κορονοϊός: Στην εντατική ο Μητροπολίτης Καστοριάς

Τι αναφέρει σε ενημερωτικό δελτίο η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, που διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Η κατάσταση της υγείας του αρχικά δεν ενέπνεε ανησυχία. Ωστόσο, επιδεινώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Καστοριάς:

«Σήμερα, Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, η ιατρική ομάδα που διακονεί την υγεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε, πρότεινε την εισαγωγή του ασθενούς στην ΜΕΘ, προκειμένου να τύχει στενότερης παρακολουθήσεως. Ο σεμνός και πράος ιεράρχης έχει την ανάγκη των προσευχών των κληρικών όλων των ιερατικών βαθμίδων, των μοναστικών αδελφοτήτων αλλά και του ευλαβεστάτου λαού μας. Ιδιαιτέρως παρακαλείται ο Καστοριανός λαός, που τόσο πνευματικά συνδέθηκε μαζί του, να αντιπροσφέρει στον καλό του ποιμένα ικεσίες και δεήσεις για την ταχεία ανάρρωσή του. Μετά θερμής παρακλήσεως».

ΠΗΓΗ: fonikastorias.gr.