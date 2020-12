Κοινωνία

Κορονοϊός: Πρόστιμα σε ιερέα και πιστούς που συμμετείχαν σε λειτουργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πόρτες του Ναού ήταν κλειστές, αλλά στο παρεκκλήσι οι κανόνες και τα μέτρα είχαν πάει… περίπατο.

Μετά από καταγγελίες, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η κεντρική είσοδος του Ναού ήταν κλειστή. Ωστόσο, λειτουργία τελούνταν σε παρεκκλήσι του Ναού, το οποίο είχε ανοιχτές πόρτες. Εντός αυτού κάποιοι πιστοί μεταλάμβαναν ενώ άλλοι προσεύχονταν. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν τηρούνταν οι αποστάσεις δύο μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων ούτε η αναλογία ενός πιστού ανά 15 τ.μ.

Οκτώ πιστοί δέχτηκαν πρόστιμο για παραβίαση του περιορισμού κυκλοφορίας. Σε βάρος του ιερέα του Ναού επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ για τη μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας των χώρων λατρείας.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος του υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού.