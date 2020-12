Κοινωνία

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων: τι αλλάζει σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τι αντικαθίστανται οι έντυπες κάρτες ελέγχου καυσαερίων.

Μετά από σχετική πρόταση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών καταργείται μία περιττή γραφειοκρατική διαδικασία, καθώς πλέον οι έντυπες κάρτες ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) αντικαθίστανται από μηχανογραφημένες βεβαιώσεις, τις οποίες θα εκδίδουν αυτομάτως τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία οχημάτων.

Με τη σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού Μεταφορών, Γ. Κεφαλογιάννη, η χρήση των έντυπων ΚΕΚ που έχουν ήδη χορηγηθεί ισχύουν έως τις 31/12/2021.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη απόφαση ο κ. Πατούλης τόνισε : «Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της ηγεσίας του υπ. Μεταφορών η οποία απλουστεύει περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας» και πρόσθεσε: «Mε σταθερά βήματα και σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία προχωρούμε στο ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών, προκειμένου η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι πιο άμεση και πιο αποτελεσματική. Κοινός στόχος είναι να πετύχουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας, διευρύνοντας συνεχώς την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων».

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής με επιστολή του, στις 30/10/2020, είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, τη μηχανογραφημένη βεβαίωση ως μόνιμη εναλλακτική λύση όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου εγγράφως καλούσαν τις Περιφέρειες της χώρας να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες για την έκδοση των έντυπων ΚΕΚ ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

Επιπλέον, στην επιστολή ο κ. Πατούλης είχε επισημάνει πως εάν πρόθεση είναι να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Μεταφορών στις Περιφέρειες πρέπει να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε) προκειμένου να τροποποιηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με ταυτόχρονη μεταφορά του αντίστοιχου πόρου.