Πολιτική

Κικίλιας: Στάση ευθύνης σε όλη την εμβολιαστική περίοδο

Η απάντηση του υπουργού Υγείας στα πυρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τον εμβολιασμό, το ΕΣΥ και την κατάσταση στην Δυτική Αττική.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει και αντιδράσει στην πανδημία. Έβαζαν όλοι στοίχημα ότι η Ελλάδα που είχε ένα ΕΣΥ χτυπημένο από την 10ετή κρίση και τις περιοριστικές πολιτικές, δεν θα άντεχε. Και άντεξε και το ΕΣΥ και η χώρα», τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της αντιπολίτευσης να θέτουν ερωτήματα και να ζητούν απαντήσεις. Αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, οπότε είμαι υποχρεωμένος, και με μεγάλη χαρά, να απαντήσω στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με στοιχεία», είπε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας απαντώντας σε όσα είπε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή.

«Είναι καλοδεχούμενη, ιδιαίτερα ευχάριστη η πρόθεσή σας, επανειλημμένως από αυτό το βήμα, να στηρίξετε την εμβολιαστική προσπάθεια. Πιστεύω κύριε πρόεδρε, ένα μεγάλο κομμάτι της λύσης είναι μια στάση ευθύνης και περιμένω να ακολουθηθεί σε όλα τα στάδια της προσπάθειας αυτής, από εδώ και στο εξής και μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός», είπε ο Βασίλης Κικίλιας και υπογράμμισε τη σημασία εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού και τη στήριξη βουλευτών και κομμάτων σε αυτή την κατεύθυνση. «Είναι προφανές ότι θα κληθείτε πρώτοι από όλους, μαζί με τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων, σε εύλογη ημερομηνία, με την άφιξη των εμβολίων, πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά, 27 του μηνός, να εμβολιαστείτε», είπε ο υπουργός Υγείας και προσέθεσε:

«Εγώ ο ίδιος ανακοίνωσα την δυνατότητα του κράτους να μπορεί να εμβολιάζει μέχρι και 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας το μήνα, με 1.018 δομές. Όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι τους τελευταίους 4 μήνες με κατηγορείτε για εμπόριο ελπίδας. Αυτό με λυπεί. Τα εμβόλια έρχονται όμως τον Δεκέμβριο του 2020. Σας παρακαλώ λοιπόν να αναθεωρήσετε την άποψή σας και σε ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτησή μου και με την τοποθέτηση τού πρωθυπουργού της χώρας για την κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια, σε ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί στην ΕΕ».

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι εγκρίθηκε ήδη και δεύτερο εμβόλιο στην Αμερική, και θα ακολουθήσουν και άλλα εμβόλια που θα εγκριθούν και άρα θα αυξηθούν και οι ποσότητες των εμβολίων καθώς θα προχωρούν οι βδομάδες και οι μήνες. «Με την προτεραιοποίηση που έχει αποφασιστεί, μετά από εισήγηση της επιτροπής εμβολιασμών, θα αρχίσουν να εμβολιάζονται, κύριε πρόεδρε, κάθε εβδομάδα και περισσότεροι συμπολίτες μας. Η ΕΕ έχει κάνει ήδη προαγορές για 7 εμβόλια και έπονται και άλλα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να εγκρίνονται το ένα πίσω από το άλλο, και πάντως έτσι ολοκληρώνεται μια διαδικασία που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί ποτέ καμία χώρα δεν έχει προχωρήσει σε καθολικό εμβολιασμό των πολιτών», είπε ο υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, στα ζητήματα διαφάνειας, ο κ. Κικίλιας είπε ότι όπως είναι αναφαίρετο δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ζητάει στοιχεία, είναι και αναφαίρετο δικαίωμα του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης να δίνει απαντήσεις στο επίπεδο το οποίο επιλέγει. «Σας έχουν δοθεί απαντήσεις, σε επίπεδο επιτροπής λοιμωξιολόγων-επιδημιολόγων, στο επίπεδο του υπουργείου Υγείας, πολλάκις σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην Υγειονομική Επιτροπή. Όπου έχετε ζητήσει έχετε πάρει απαντήσεις. Θα επιτρέψετε όμως στην πλειοψηφία, δια της κυβερνήσεως, να επιλέγει τον τρόπο που θέλει να σας απαντήσει κοινοβουλευτικά και αυτό είναι εύλογο», είπε ο Βασίλης Κικίλιας και προσέθεσε πως στην πρώτη καραντίνα και όλο το καλοκαίρι, όποτε ζητήθηκε ήρθε η κυβέρνηση στη Βουλή και απάντησε θεσμικά για όλα όσα ρώτησε η αντιπολίτευση. Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι ο ίδιος ως υπουργός έχει πολύ καλή συνεργασία με τους εκπροσώπους των κομμάτων και όποτε ζητήθηκε, είτε θεσμικά είτε ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία, συνομίλησε, και εκεί που υπάρχει η γνώμη ότι μια πρόταση μπορεί να συμβάλλει, υιοθετήθηκε.

Επίσης υπογράμμισε ότι υπήρξε απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο που διατέθηκαν και διατίθενται οι δωρεές στο ΕΣΥ, και πρόσθεσε πως «σε ό,τι έχει να κάνει με το υπουργείο Υγείας, έχουν γίνει μόνο διαγωνισμοί εν μέσω κρίσης και έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δομές. Οι δε διαγωνισμοί του ΙΦΕΤ για το υπουργείο Υγείας, γίνονται με πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον ίδιο πρόεδρο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διόρισε γιατί τον εμπιστεύθηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, και πέρασαν από τον ΙΦΕΤ όλοι οι διαγωνισμοί με το έκτακτο θέμα στην υγεία». Με έμφαση ο υπουργός είπε ότι η πολιτική ηγεσία αγκάλιασε, χωρίς διακρίσεις, όλους τους επιστήμονες που θεώρησε ότι πρέπει να μπουν στη μάχη κατά της πανδημίας και ανέφερε ενδεικτικά ότι σύμβουλος στον ΕΟΔΥ διορίστηκε ο πρώην σύμβουλος του Ανδρέα Ξανθού στο υπουργείο Υγείας, ότι στην Εθνική Επιτροπή Λοιλωξιολόγων-Επιδημιολόγων μετέχουν 32 επιστήμονες από όλο το πολιτικό φάσμα, και αποφασίζουν με διαφάνεια, εντιμότητα και με λογοδοσία.

Αναφερόμενος στη Δυτική Αττική είπε ότι ο ΕΟΔΥ και η Πολιτική Προστασία, έχουν τους τελευταίους δύο μήνες υλοποιήσει στη συγκεκριμένη περιοχή 150 δράσεις και αποστολές με στόχο την επιδημιολογική επιτήρηση και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί σε δομές ευπαθών ομάδων, σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε ειδικά σχολεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε αστυνομικά τμήματα, με μαζικές αιματοληψίες. «Άρα, δεν μπορώ να δεχθώ να λέτε για κυβέρνηση αχρήστων. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να έχουμε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Σας καλώ να στηρίξετε την εκστρατεία εμβολιασμού», είπε ο υπουργός και αναρωτήθηκε τι πρέπει να πουν Γερμανία, Γαλλία με χιλιάδες κρούσματα, τι πρέπει να πει η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ελβετία. «Τι πρέπει να πουν όλοι αυτοί. Είμαι υποστηρικτής του δημόσιου ρόλου του ΕΣΥ και θεματοφύλακας, άντεξε και έμεινε όρθιο. Και στη Β. Ελλάδα που πιεστήκαμε όσο πουθενά αλλού. Και η χώρα άντεξε και έμεινε όρθια και αποτελεί παράδειγμα παγκοσμίως», είπε ο Βασίλης Κικίλιας και τόνισε ότι εν μέσω κρίσης διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ, προσελήφθησαν 7.000 υγειονομικοί και έχουν σαρωθεί οι λίστες αφού δεν έχει μείνει νοσηλευτής να μην έχει διοριστεί.