Folli Follie: έκθεση για εμπλοκή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ

Στα χέρια της ανακρίτριας η έκθεση από ελεγκτική εταιρεία. Εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ζητά η Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Της Λίας Κοντοπούλου

Εμπλοκή πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της Folli Follie αποκαλύπτει έκθεση ελεγκτικής εταιρείας η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της ανακρίτριας.

Η έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική αλληλογραφία του τότε επικεφαλής της διεύθυνςης αςφάλειας της Folli Follie με τον ισχυρό άνδρα της εταιρείας Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, όπου υπάρχουν αναφορές σε ονόματα πολιτικών προςώπων από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, που επικαλείται σχετικά δημοσιεύματα πρόκειται για δύο πρώην Υπουργούς, τον Αλέκο Φλαμπουράρη και τον Αλέξη Χαρίτση και τους βουλευτές Μάκη Μπαλαούρα και τον Σταύρο Αραχωβίτη.

Τι αναφέρεται στα επίμαχα μέιλ;

Ότι λίγο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου και συγκεκριμένα τον Μάιο 2018 τα πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα πάντα με τα μέιληλ επιχείρησαν να μπλοκάρουν τους ελέγχους από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ενώ κατατέθηκε και ευνοϊκή τροπολογία για τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών που σχετίζονταν με τη Folli Follie.

Άμεση ήταν η αντιδραση της Νέας Δημοκρατίας η οποία καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις.

"Τη μέρα που ο κ. Τσίπρας ήρθε στη Βουλή για να κουνήσει το δάχτυλο στην κυβέρνηση σε θέματα διαφάνειας, οι υπό εξέλιξη δικαστικές έρευνες για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli-Follie, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμπλέκουν στενούς συνεργάτες του και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Σταύρος Αραχωβίτης και ο Μάκης Μπαλαούρας, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως στελέχη της εταιρείας και συνεργάτες του προφυλακισμένου μεγαλομετόχου κι όχι ως υπερασπιστές του δημόσιου συμφέροντος.

Από τα ηλεκτρονικά μηνύματα προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσαν να ευνοήσουν την Folli-Follie τον Μάιο του 2018, την περίοδο δηλαδή που όλοι αναρωτιόντουσαν για ποιο λόγο καθυστέρησε η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενώ ήδη είχε αποκαλυφθεί το μεγάλο σκάνδαλο.

Ακριβώς εκείνη την περίοδο μάλιστα, που το σκάνδαλο της Folli-Follie είχε λάβει διεθνείς διαστάσεις διασύροντας τη χώρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Μαϊου του 2018 κατέθεταν τροπολογία, η οποία τελικά έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό κι ευνοούσε την εταιρεία.

Φαίνεται ότι για κάποιους νταραβεριτζήδες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προείχαν οι ανάγκες του «μαγαζιού» και των φίλων του.

Περιμένουμε τις εξηγήσεις του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του και φυσικά τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη".

Θυμίζουμε ότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τους παραποιημένους ισολογισμούς της folli follie εκατοντάδες επενδυτές καταστάφηκαν οικονομικά, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης έχουν προφυλακιστεί.

Πλέον το λόγο έχει η εισαγγελία στην οποία έχει αποσταλεί η δικογραφία και εφόσον υπάρχει αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα θεωρείται μονόδρομος η δικογραφία να διαβιβαστεί στη Βουλή.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία: Το παραμύθι δεν έχει δράκο

"Με περισσότερους από 4.000 νεκρούς, την πανδημία εκτός ελέγχου και την οικονομία σε πλήρη κατάρρευση, η ΝΔ για να διαφύγει από τα αδιέξοδα που δημιουργεί στη χώρα συνεχίζει να επενδύει πολιτικά σε χυδαίες προσπάθειες αντιπερισπασμού.

Δυστυχώς για τη ΝΔ το παραμύθι δεν έχει δράκο. Οι ισχυρισμοί του συνεργάτη των υπόδικων Κουτσολιούτσων είναι ασυνάρτητοι, έωλοι και συκοφαντικοί. Κανένας βουλευτής και κανένα κυβερνητικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία θα δημιουργούσε προσκόμματα στη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης της FOLLI – FOLLIE.

Είμαστε βέβαιοι πως η Δικαιοσύνη θα ρίξει άπλετο φως και δεν θα μείνει καμία σκιά.

Σε αντίθεση με τη ΝΔ που φοβάται την πρόταση για έλεγχο των δαπανών και των απευθείας αναθέσεων με πρόσχημα την πανδημία, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεν έχουν τίποτα απολύτως ούτε να φοβηθούν ούτε να κρύψουν. Όλα αυτά θα αποδειχθούν στη Δικαιοσύνη.

Η αλήθεια θα λάμψει και οι συκοφαντίες θα επιστρέψουν στους λασπολόγους. Στο δρόμο της λάσπης που διάλεξε, ο κ. Μητσοτάκης θα πορευτεί μόνος του. Τα υπόλοιπα είναι καθήκον της ελληνικής δικαιοσύνης".

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με δεύτερη ανακοίνωση:

"Η ΝΔ μπροστά στον πανικό της για άλλη μια φορά επιστρατεύει λάσπη και συκοφαντίες. Κανένα στέλεχος της κυβέρνησης ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακώλυσε ποτέ τον έλεγχο για το σκάνδαλο της folli-follie.

Η τροπολογία την οποία «ανακάλυψε» η ΝΔ, δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τις διαδικασίες ελέγχου της υπόθεσης. Αφορά στη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών και συγκεκριμένα στο καθεστώς πώλησης αφορολογήτων ειδών. Ακριβώς για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη τροπολογία είχε υπερψηφιστεί το 2018 τόσο από τη ΝΔ όσο και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρώων.

Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο έχει υπερψηφίσει την επίμαχη τροπολογία, αλλά ως κυβέρνηση στις 29 Μαΐου 2020, ακριβώς δύο χρόνια μετά, με το νόμο της 4690/2020 που κύρωσε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τον κορωνοϊό και συγκεκριμένα στο άρθρο 19, προέβλεπε νέα παράταση ως το τέλος του 2022 στο καθεστώς πώλησης αφορολογήτων ειδών από καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Η ΝΔ έκανε δηλαδή ακριβώς αυτό, το οποίο είχε υπερψηφίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση και το οποίο προσπαθεί σήμερα να εμφανίσει ως δήθεν σκάνδαλο.

Καλούμε τη ΝΔ να συνέλθει και να σταματήσει να εξευτελίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην προσπάθειά της να βρει αντιπερισπασμούς για τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει στη χώρα, τη διαχείριση της πανδημίας και την οικονομική κατάρρευση".

Η ανταπάντηση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

"Αντί να πετούν απο την Κουμουνδούρου τη μπάλα στην εξέδρα, ας απαντήσουν: Είναι κανονικό να εμφανίζονται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως νταραβερτζήδες και εκπρόσωποι προφυλακισμένων επιχειρηματιών; Είναι κανονικό να στέλνουν τις τροπολογιες στους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες πριν καν τις καταθέσουν στη Βουλή; Αν όλα αυτά είναι κανονικά στον δικό τους κόσμο του νταραβεριού και του «μαγαζιού», για όλους τους υπόλοιπους δεν είναι. Και οφείλουν ξεκάθαρες απαντήσεις!"

Από την πλευρά του ο Αλέκος Φλαμπουράρης δήλωσε:

"Με νέα τρομακτικά ψεύδη προσπαθούν να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και εμένα προσωπικά. Αυτό που υπεύθυνα δηλώνω είναι ότι καμία σχέση δεν είχα, ούτε έχω με την υπόθεση της FOLLI – FOLLIE. Δεν γνωρίζω κανένα από τα πρόσωπα της επιχείρησης και καμία επικοινωνία δεν είχα με κανέναν εξ’ αυτών, ούτε καν εκ του θεσμικού μου ρόλου ως Υπουργού Επικρατείας.

Η λάσπη που προσπαθούν να μου ρίξουν θα γυρίσει πίσω σε όλους όσους το επιδιώκουν. Οι αγωγές και μηνύσεις που ακολουθούν είμαι σίγουρος ότι θα τιμωρήσουν αυστηρά τους συκοφάντες και θα λάμψει η αλήθεια".

Δήλωση έκανε και ο Αλέξης Χαρίτσης:

"Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στο όνομά μου ως δήθεν «εμπλεκόμενου» στην υπόθεση της εταιρείας FOLLI – FOLLIE:

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση είχα ή έχω με την εν λόγω εταιρεία και ουδέποτε είχα επαφή με τους διοικούντες ή εργαζόμενους σε αυτήν.

Η οποιαδήποτε αναφορά στο όνομά μου είναι συκοφαντική για το πρόσωπό μου και θα λάβει την δέουσα νόμιμη απάντηση".

Tα δημοσιεύματα σχολίασε και ο Σταύρος Αραχωβίτης:



"Με αφορμή τα περίεργα δημοσιεύματα που διαρρέουν τις τελευταίες ώρες "ανώνυμες πηγές", δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχω. Ουδέποτε είχα επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειας των ιδιοκτητών και φυσικά ουδέποτε παρενέβην με τον οποιονδήποτε τρόπο στην υπόθεση. Κάθε αναφορά στο όνομά μου είναι συκοφαντική και δεν θα μείνει αναπάντητη".

Δήλωση και από τον Μάκη Μπαλαούρα, τ. βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ

"Για μία ακόμη φορά η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να σπιλώσει το όνομά μου, το κόμμα μου και την πολιτική μου διαδρομή. Οι υπόνοιες και οι έωλοι και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος μου θα τεθούν στην κρίση της Δικαιοσύνης, η οποία και στο παρελθόν σε αντίστοιχες επιθέσεις με δικαίωσε.

Ουδέποτε παρεμπόδισα τον έλεγχο της υπόθεσης Folli Follie.Ουδέποτε επεδίωξα οποιοδήποτε προσωπικό όφελος από οποιαδήποτε δραστηριότητα και ιδίως κοινοβουλευτική, όπως αφήνεται συκοφαντικά να εννοηθεί.Και φυσικά, ουδέποτε έλαβα ούτε μισό ευρώ με οποιοδήποτε αντάλλαγμα, όπως επίσης συκοφαντικά αφήνεται να εννοηθεί.

Είναι προφανές πως κάποιοι για ακόμη μία φορά επιχειρούν με μηχανορραφίες να στήσουν αβάσιμες συκοφαντίες, με πρόσχημα δωρεές σε δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειάς μου.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εμφανίσει ως δήθεν προσωπικό μου όφελος ή προσωπική μου απολαβή, τις δωρεές ύψους 80.000 ευρώ σε ιατρικά μηχανήματα που έγιναν απευθείας στα νοσοκομεία της Ηλείας, όπως άλλωστε και αντίστοιχη δωρεά από το ίδρυμα Μαρτίνου ύψους 50.000 ευρώ και οι οποίες δεν έγιναν εν κρυπτώ αλλά τις είχα ανακοινώσει δημοσίως στο σύνολο του τοπικού Τύπου.

Τα υπόλοιπα ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην οποία και θα προσφύγω".

Το σχόλιο του Κινήματος Αλλαγής

"Ήδη από το 2018 το Κίνημα Αλλαγής είχε αναδείξει στη Βουλή τις ευθύνες για την καθυστερημένη αντίδραση τόσο της τότε κυβέρνησης , όσο και της Επιτροπης Κεφαλαιαγοράς και των Τραπεζών στη χρηματιστηριακή κατάρρευση της μετοχής της Folli Follie. Περιμένουμε να έρθει στη Βουλή ο φάκελος για να τοποθετηθούμε θεσμικά και με πληρότητα"