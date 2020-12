Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr App: Το ψηφιακό κράτος σε μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής govApp και της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων data.gov.gr

«Εννέα μήνες από τότε που πρωτολειτούργησε η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, το γνωστό gov.gr, τώρα μεταφέρεται στην κυριολεξία στο κινητό μας, το Κράτος έρχεται πια στα χέρια μας. Μια εφαρμογή που θα διευκολύνει τον πολίτη να έχει κάθε στιγμή μαζί του τα όποια ηλεκτρονικά έγγραφα του χρειάζονται, από απλές εξουσιοδοτήσεις μέχρι ληξιαρχικές πράξεις, αλλά και να μπορεί να συναλλάσσεται με το Δημόσιο από όπου κι αν βρίσκεται», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση της εφαρμογής govApp και της πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων data.gov.gr, που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Κάθε προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία, η οποία έχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι μόνο μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού, είναι μία πολιτική τομή η οποία έχει κοινωνικό περιεχόμενο και αναφορά στον πολίτη. Ψηφιακό κράτος σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ψηφιακή οικονομία σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας, νέες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι ψηφιακές επικοινωνίες σημαίνουν τελικά ασφάλεια, ταχύτητα, ευκολότερη καθημερινότητα για όλους», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία των ανοιχτών δεδομένων στη νέα εποχή. «Θέλω να τονίσω ότι σήμερα η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και με το άνοιγμα της πύλης data.gov.gr. Είναι μία πλατφόρμα η οποία παρέχει πρόσβαση σε 38 σειρές δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ό,τι γνωρίζει για το κράτος, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τους δικούς του σχεδιασμούς. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα ανοιχτά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό πλούτο, καθώς μπορούν να τύχουν αξιοποίησης από πολλές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται ακριβώς στην επεξεργασία τέτοιων δεδομένων», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου και προσέθεσε ότι «πρόκειται για μία σειρά από διαδοχικά βήματα της χώρας προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Πριν από λίγες ημέρες ανοίξαμε το δρόμο για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα που το πετυχαίνει, μετά από τη Γερμανία και την Αυστρία. Απόδειξη ότι καλύπτουμε πια με πολύ γρήγορο ρυθμό την τεχνολογική απόσταση που μας χώριζε από άλλες προηγμένες χώρες».

Πιερρακάκης: “Ψηφιακός χαρτοφύλακας” με πολλαπλές λειτουργίες

«Είχαμε την χαρά να παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό την πλατφόρμα του gov.gr για κινητά τηλέφωνα και την πλατφόρμα για την διάθεση ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έρχεται η καθεμία με τον τρόπο τους να ενδυναμώσουν την κοινωνία των πολιτών -τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής και ερευνητικής δραστηριότητας», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Η εφαρμογή για το gov.gr στα κινητά τηλέφωνα δίνει στους πολίτες πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κράτους από όπου και αν βρίσκονται, ουσιαστικά πρόκειται για έναν “ψηφιακό χαρτοφύλακα” με πολλαπλές λειτουργίες», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Ο ριζικός ανασχεδιασμός της πλατφόρμας data.gov.gr αποτελούσε μια σημαντική εκκρεμότητα της χώρας. Πλέον, η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων του Δημοσίου -από τις μετακινήσεις και τις βροχοπτώσεις μέχρι το δημογραφικό και την εγκληματικότητα- θα αποτελέσει πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο και παράγοντα ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων».

Πρόσβαση σε όλες τις ψηφιοποιημένες υπηρεσίες του Δημοσίου

Η εφαρμογή του gov.gr, το govApp, επιτρέπει στους πολίτες να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις ψηφιοποιημένες υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του τάμπλετ τους, καθώς πλέον μπορούν να δουν εύκολα και στις φορητές συσκευές τους όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά για λογαριασμό τους, όπως υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιητικά.

Μέσω των gov.gr και govApp κάθε πολίτης διαθέτει μία “θυρίδα”, όπου αποθηκεύονται ασφαλώς όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του, ενώ αντίστοιχες θυρίδες έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί ψηφιακά έγγραφα που βρίσκονται στη θυρίδα του με άλλους πολίτες, ενώ πολύ σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει αρχεία και στην υπηρεσία με την οποία θέλει να συνδιαλλαγεί, ακόμα και μέσω του κινητού του.

Συνεπώς, καθίσταται εφικτή η εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από το Κράτος μέσω οποιασδήποτε συσκευής, ανεξαρτήτως εάν ο χρήστης βρίσκεται στο σπίτι, το γραφείο ή εν κινήσει.

Εκτός από τη διαχείριση και την κοινοποίηση υφιστάμενων εγγράφων, η εφαρμογή, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για χρήστες Android και iOS, επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν και την έκδοση νέων εγγράφων. Σε πρώτη φάση είναι δυνατή η έκδοση εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, ωστόσο η εφαρμογή επιτρέπει διαδικτυακή πρόσβαση και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr έως ότου να ενσωματωθούν και αυτές στο περιβάλλον της.

Το govApp παρέχει μάλιστα την πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών εγγράφων, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος. Οι πολίτες θα μπορούν να σκανάρουν το μοναδικό μωσαϊκό (QR code) του εκτυπωμένου εγγράφου με την κάμερα του κινητού τους, τότε το πρωτότυπο έγγραφο θα εμφανίζεται ολόκληρο στη οθόνη τους και θα μπορούν να κάνουν αμέσως αντιπαραβολή.

Η πύλη gov.gr προσφέρει πλέον 822 υπηρεσίες, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες διέθετε 750, και έως το τέλος του έτους εκτιμάται πως θα προσεγγίσει τις 1.000. Στο οικοσύστημα του gov.gr εντάσσεται και η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ενώ σύντομα θα ενσωματωθούν επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης ποινικού μητρώου και η ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτου.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης παρουσιάστηκε επίσης η νέα πύλη του ελληνικού κράτους data.gov.gr, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ερευνητές, ιδιωτικές επιχειρήσεις και απλοί πολίτες, μπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα.

Ήδη έχουν ενσωματωθεί 38 σειρές δεδομένων, οι οποίες υπάγονται σε εννέα θεματικές ενότητες. Με την πάροδο του χρόνου περισσότεροι φορείς του Δημοσίου θα τροφοδοτήσουν το data.gov.gr με στοιχεία, μετατρέποντας την πλατφόρμα σε ολοκληρωμένο αποθετήριο ανοικτών, ελεύθερων και αυστηρά ανώνυμων δεδομένων.

Η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται ότι μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας σε βάθος πενταετίας.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για την Απλούστευση Διαδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για την Ψηφιακή Στρατηγική Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΔΥΤΕ, Άρης Σωτηρόπουλος.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Εννέα μήνες από τότε που πρωτολειτούργησε η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, το γνωστό gov.gr, τώρα μεταφέρεται στην κυριολεξία στο κινητό μας, το κράτος έρχεται πια στα χέρια μας. Μια εφαρμογή που θα διευκολύνει τον πολίτη να έχει κάθε στιγμή μαζί του τα όποια ηλεκτρονικά έγγραφα του χρειάζονται, από απλές εξουσιοδοτήσεις μέχρι ληξιαρχικές πράξεις, αλλά και να μπορεί να συναλλάσσεται με το Δημόσιο από όπου κι αν βρίσκεται.

Το govApp δεν θα αποτελεί μόνο ένα κινητό αρχείο αλλά και δίαυλο για την έκδοση πιστοποιητικών. Αρχικά θα δέχεται αιτήσεις για εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και σταδιακά θα δίνει πρόσβαση και στις υπόλοιπες δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως είναι η άυλη συνταγογράφηση, η οποία είναι τόσο κρίσιμη αυτό το διάστημα και για το σχεδιασμό του εθνικού εμβολιασμού. Ενώ κάθε συναλλαγή μέσω του gov.gr θα περνάει αυτόματα και στο govApp.

Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο θα μας παρουσιάσετε πώς ακριβώς δουλεύει η εφαρμογή. Εγώ απλά θα πω ότι σήμερα προσθέτουμε έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα εξέλιξης του gov.gr το οποίο ήδη προσφέρει παραπάνω από 750 υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας στον πολίτη, στην επιχείρηση, χρόνο αλλά και χρήμα.

Και θέλω επίσης να τονίσω ότι σήμερα η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και με το άνοιγμα της πύλης data.gov.gr. Είναι μία πλατφόρμα η οποία παρέχει πρόσβαση σε 38 σειρές δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ό,τι γνωρίζει για το κράτος, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τους δικούς του σχεδιασμούς. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα ανοιχτά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό πλούτο, καθώς μπορούν να τύχουν αξιοποίησης από πολλές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται ακριβώς στην επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.

Έχουμε δει πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις για το πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προσθέσουν σε μία οικονομία τα ανοιχτά δεδομένα και θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι μία προσπάθεια -ο κ Χριστόπουλος ίσως το θυμάται- η οποία είχε ξεκινήσει επί των ημερών μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το 2014. Δυστυχώς, βάλτωσε για πέντε χρόνια και γι’ αυτό και χαίρομαι που σήμερα, επιτέλους, γίνεται πράξη και την υποδέχομαι ως Πρωθυπουργός.

Πρόκειται για μία σειρά από διαδοχικά βήματα της χώρας προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Πριν από λίγες ημέρες ανοίξαμε το δρόμο για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα που το πετυχαίνει, μετά από τη Γερμανία και την Αυστρία. Απόδειξη ότι καλύπτουμε πια με πολύ γρήγορο ρυθμό την τεχνολογική απόσταση που μας χώριζε από άλλες προηγμένες χώρες.

Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι κάθε προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία, η οποία έχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι μόνο μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού, είναι μία πολιτική τομή η οποία έχει κοινωνικό περιεχόμενο και αναφορά στον πολίτη. Ψηφιακό κράτος σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ψηφιακή οικονομία σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας, νέες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι ψηφιακές επικοινωνίες σημαίνουν τελικά ασφάλεια, ταχύτητα, ευκολότερη καθημερινότητα για όλους.»