Αθλητικά

Ξανά στον πάγκο της ΑΕΚ ο Χιμένεθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα επιστρέψει για 4η φορά στο τιμόνι των «κιτρινόμαυρων» μετά την απομάκρυνση του Μάσιμο Καρέρα από τον πάγκο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ, όπως αποφάσισε η διοίκηση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ λίγη ώρα μετά την απομάκρυνση του Μάσιμο Καρέρα από τον πάγκο.

Το όνομα του Ισπανού τεχνικού ήταν από το πρωί της Τρίτης (22/12) το επικρατέστερο και τελικά θα επιστρέψει για 4η φορά στο τιμόνι των «κιτρινόμαυρων», με την ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την πρόσληψή του πιθανότατα την Τετάρτη (23/12).

Με τον έμπειρο τεχνικό επήλθε οριστική συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη εάν θα είναι κλειστό ή διάρκειας 6 μηνών με την Ένωση να διατηρεί την οψιόν επέκτασής του για άλλον ένα χρόνο.