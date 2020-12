Κοινωνία

Διαρρήκτης πήρε... κέικ και πάστες αντί για χρήματα (βίντεο)

«Αν ερχόταν και μας τα ζητούσε, θα του τα έδινα», είπε στον ΑΝΤ1 η ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου.

Διαρρήκτης με κουκούλα εκμεταλλεύτηκε τη λιγοστή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας κι έτσι, εισέβαλε «ανενόχλητος» σε ζαχαροπλαστείο στο Κουκάκι, παραβιάζοντας την είσοδό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο άγνωστος ανοίγει το ταμείο, που όμως είναι άδειο και στη συνέχεια ανεβαίνει στο εργαστήριο, κάνοντάς το «φύλλο και φτερό» για να βρει τυχόν κρυμμένα χρήματα.

Αφού καταλαβαίνει πως δεν υπάρχουν χρήματα, αποφασίζει γρήγορα πως δεν θα φύγει με «άδεια χέρια». Δεν θα φύγει όμως με τη λεία στα «τυφλά».

Μετά από δοκιμή ενός γλυκού, πήρε κουτιά και τα γέμισε με γλυκά και αλμυρά. Όταν γέμισαν τα κουτιά, έβαλε και κάποια στην τσέπη του, προτού αποχωρήσει.

Το οπτικό υλικό είναι στα χέρια της Αστυνομίας και γίνεται έρευνα καθώς τα χαρακτηριστικά του άνδρα είναι διακριτά.

Η ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου αγανακτισμένη δηλώνει ότι αν ερχόταν να της ζητήσει φαγητό θα του πρόσφερε παρά να μπει στη διαδικασία να κλέψει και να κάνει ζημιά στην επιχείρηση της. Ήδη η ίδια δίνει τρόφιμα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τώρα τις γιορτές και όχι μόνο...