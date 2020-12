Υγεία - Περιβάλλον

“Ελευθερία”: Το εθνικό σχέδιο για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Αναλυτικά το σχέδιο που έχε εκπονηθεί για τον εμβολιασμό του πληθυσμού της Ελλάδας.

Στο κτίριο της Πολιτική Προστασίας έχει στηθεί το κέντρο συντονισμού εμβολιασμών, με την Πολιτική Προστασία να έχει αναλάβει ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των εμβολίων

Αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Τροχαία, η Ασφάλεια Αττικής ακόμα και Αντιτρομοκρατική, θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τα εμβόλια θα αποθηκευτούν σε πέντε αποθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

Εκεί θα υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία αλλά και πυροσβέστες στην περίπτωση που προκληθεί φωτιά ή υπάρξει κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο.

Η μεταφορά θα γίνεται με φορτηγά φαρμακευτικών εταιριών.

Αναλυτικά όλο το σχέδιο «Ελευθερία»