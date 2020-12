Life

Χρηστάκης: Σεξ και σπατάλες στην μετά κορονοϊό εποχή

Οι προβλέψεις του Έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Yale για τη ζωή μετά την πανδημία.

Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής, μετά το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού, προβλέπει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale, Νικόλαος Χρηστάκης. Ειδικότερα, εκτιμά ότι πολλοί θα επιδοθούν σε σεξουαλικές τρέλες, αλόγιστες δαπάνες και θα γυρίσουν την πλάτη στη θρησκεία.

Με αφορμή το βιβλίο του “Το βέλος του Απόλλωνα”, ο κ. Χρηστάκης εξηγεί στη βρετανική εφημερίδα “Guardian” ότι πολλές από τις κοινωνικές τάσεις μετά από υγειονομικές κρίσεις επαναλαμβάνονται, επικαλούμενος την πανδημία γρίπης του 1918.

Όπως επισημαίνει, σε μία πανδημία πολλοί καταφεύγουν στη θρησκεία και κάνουν εξοικονόμηση χρημάτων. Αλλά, όταν ο κίνδυνος απομακρύνεται… βγάζουν τα απωθημένα τους.

Εκτιμά ότι οι κοινωνίες θα παλεύουν πιθανώς μέχρι και το 2023 να αναστρέψουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και ότι η πλήρης μεταστροφή των συνθηκών θα έρθει από το 2024. Ο κόσμος τότε, αναφέρει, θα αναζητήσει έντονα κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Ο Καθηγητής του Yale υπογραμμίζει πως πολλές από τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία ήταν αναπόφευκτες, με βάση τις μελέτες του για παρόμοιες κρίσεις στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά τη χρήση της μάσκας, επισημαίνει ότι είναι μια αμφισβητούμενη από πολίτες και πολιτικούς πρακτική, αποδεικνύεται όμως ως η αποτελεσματικότερη μέθοδος για την αποτροπή της διασποράς του ιού.