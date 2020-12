Οικονομία

“Ενεργοποιώ”: Νέο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ELPEDISON

Έμπρακτη στήριξη της εταιρείας στην ελληνική κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της εταιρείας, "Η ELPEDISON παρουσιάζει το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ενεργοποιώ». Στόχος του ολιστικού αυτού Προγράμματος είναι να «αγκαλιάσει» κάθε ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην ελληνική κοινωνία.

Το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ» στηρίζεται στους δυο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELPEDISON και, συγκεκριμένα, στη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Κύριο μέλημα της ELPEDISON αποτελεί η πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, προσδοκώντας στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στη συμβολή της Εταιρείας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η δημιουργία του Προγράμματος αποτελεί μια ακόμα στρατηγική πρωτοβουλία της ELPEDISON, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεισφοράς της, μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς της, στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - 2030.

Με το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ», η ELPEDISON συνεχίζει μια σειρά πολλαπλών δράσεων, που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, συνέργειες με Ιδρύματα και ΜΚΟ και την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και τους τρόπους επίτευξής τους. Για όλες αυτές τις πρακτικές της, η Εταιρεία απέσπασε το 2020 το βραβείο CRI Silver και ειδικό έπαινο για τις δράσεις της στην κατηγορία Περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την εξάπλωση της πανδημίας, η ELPEDISON κινητοποιήθηκε άμεσα και κάλυψε βασικές ανάγκες νοσοκομείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, προχωρώντας στη δωρεά απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων φορέων. Παράλληλα, στήριξε τις τοπικές κοινότητες λειτουργίας της με διάφορες παροχές και ενισχύσεις. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δώρισε tablets τελευταίας τεχνολογίας σε Δημοτικά Σχολεία, στηρίζοντας το πρόγραμμα για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Σχετικά με το νέο Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ELPEDISON, κ. Ν. Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Το 2020 αποτέλεσε μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά, γεμάτη προκλήσεις για τους συνανθρώπους μας, που ανέδειξε παράλληλα σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Στην ELPEDISON, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενισχύουμε ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, τις ευπαθείς ομάδες και, φυσικά, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ» έρχεται ακριβώς να αγκαλιάσει όλες αυτές τις δράσεις και να τις συνδέσει με τους στρατηγικούς πυλώνες της στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας»".